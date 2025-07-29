Sábado – Pense por si

As praias ainda secretas do Algarve

29 de julho de 2025 às 23:00
No principal destino balnear do País, ainda se pode esquivar à confusão de agosto. Fomos descobrir as praias mais tranquilas da costa do Algarve, mas também os melhores sabores e os novos hotéis que prometem desconectá-lo do mundo lá fora.

Começamos o nosso roteiro pela costa Oeste, entre Aljezur e Sagres. Por aqui descobrimos belas praias, refúgios naturais e sabores inesquecíveis.

Entre o típico e o extraordinário no oeste algarvio
Criámos um mapa interativo onde pode ficar a conhecer as praias mais pacíficas do Algarve.

Seguimos viagem pela costa algarvia com destino a Sagres e daí até aos Salgados. Venha conhecer muitas cozinhas e as praias secretas.

Restaurantes novos e praias intemporais no barlavento
Na busca da paz algarvia segue-se o sotavento. Entre Quarteira e Olhão contamos-lhe quais são as melhores cozinhas da região.

Dos clássicos às novidades no centro do Algarve
Já junto a Espanha desvendamos as praias desertas e os novos restaurantes com propostas modernas. A não perder!

No Sotavento, praias de ouro até Espanha
As praias ainda secretas do Algarve