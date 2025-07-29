Sábado – Pense por si

De Tavira a Vila Real de Santo António

No Sotavento, praias de ouro até Espanha

Pedro Henrique Miranda
Pedro Henrique Miranda 29 de julho de 2025 às 23:00

Em Tavira e Vila Real de Santo António, ainda há praias desertas e novos restaurantes com propostas modernas de deixar água na boca.

A nossa jornada aproxima-se do fim, mas ainda há praias a desbravar na costa dourada do sotavento algarvio. Enquanto há Ria Formosa, os areais insulares acessíveis apenas por barco são ainda descoberta, embora muitos - o caso do Barril, nos trilhos do comboio de Pedras d’El Rei - já se tenham tornado célebres. Encontra um canto sossegado se caminhar para oeste, em direção à praia (naturista) do Homem Nu, mas pode seguir para Santa Luzia, pitoresca vila repleta de opções para petiscar à beira-ria, de onde pode apanhar um ferry (€2,50, ida e volta) de 15 minutos até à paradisíaca Terra Estreita, onde a caminhada é mínima e a vista soberba.

