Consumo de droga à luz do dia na Mouraria

Há mais pessoas a fumar heroína e cocaína nas ruas da Mouraria – uma das razões é o fecho da sala de consumo da zona. Novo espaço, aceite pela Câmara de Lisboa, tarda em abrir.

Aos 4 anos, Leonor desce a Rua Nova do Desterro, em Lisboa, a brincar à apanhada. “Só me podes apanhar se eu tocar nalguma coisa branca ou cinzenta”, diz a sorrir, depois de passar o dia no Jardim de Infância da Pena, a poucos metros da Avenida Almirante Reis. “Não me apanhas!”, desafia, enquanto vira à direita e desce as escadas por trás do Chafariz do Intendente. A tentar acompanhar, viro a esquina e, enquanto desço as escadas, reparo em três homens magros, a fumar com cachimbos e pratas. Um deles surpreende-se com a presença da criança. Foi a primeira vez que vi pessoas a consumir drogas no caminho da escola para casa com a minha filha. Antes, sentados nas escadas encontrávamos os funcionários da marisqueira Ramiro, a olhar para os telemóveis enquanto não chegava a hora de servir o jantar.