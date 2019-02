Uns dias antes desta conversa, Nuno Diniz tinha juntado a uma só mesa cerca de 70 chefs e cozinheiros portugueses para comerem cozido. Não "à portuguesa" porque, argumenta, isso não existe. Existem cozidos, no plural, tão diversos quanto o País e dizer que o território, como o cozido, é uniforme é uma estupidez. É difícil juntar à mesa 70 cozinheiros mas "ninguém tem coragem de dizer que não ao chef Nuno Diniz", disse-lhe José Avillez. Tão complicado quanto isso é juntar dezenas de enchidos e fumeiro vindos de produções artesanais de todo o País. Há 14 anos que anda por Portugal a tirar notas sobre estes produtos e não tem dúvidas de que estes são os mais complexos da Europa.





(...)

Para falar de enchidos temos de falar de matança. Como é que este momento de extrema violência é também tão festivo?

É um bocadinho um escape. A matança existe por uma questão de necessidade e implica a comunidade também por necessidade - é muito complicado matar um porco sozinho. O porco é em alguns casos criado desde pequenino: é muito bem tratado e alimentado, as mulheres muitas vezes estão mais preocupadas com os porcos do que estão com os filhos porque o porco vai dar dinheiro (não sei se isto vai soar muito bem em Montalegre, mas azar). Sempre tive a teoria de que o que justifica as gargalhadas e o barulho é um estado gigantesco de nervos por estarem a matar o animal. É uma festa porque é um agradecimento ao porco. Graças a ele vão ter possibilidade de pagar ao médico, pagar impostos, gasóleo...