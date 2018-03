"Negra, feminista e popular", Marielle Franco foi assassinada na passada quarta-feira no Rio de Janeiro. Cinco dias após a sua morte, uma vigília em homenagem à vereadora vai ocorrer esta segunda-feira em Lisboa.



Através do Facebook foi organizado o evento "Vigília pela Feminista Marielle Franco", que conta já com a adesão de 8500 pessoas. "O seu exemplo de luta merece a nossa homenagem", refere a organização.



Quatro tiros disparados

Marielle Franco e o seu motorista foram assassinados na região central do Rio de Janeiro. Segundo tinha avançado a Polícia Militar, o carro onde se deslocavam os criminosos colocou-se ao lado do veículo onde estava a vereadora e dispararam, altura em que Marielle foi atingida por quatro tiros na cabeça. Informações depois avançadas revelaram que as quatro balas que mataram a Marielle provinham de um lote vendido em 2006 à Polícia Federal de Brasília.



No final da noite de sábado, a polícia de Ubá apreendeu um veículo suspeito de ter sido utilizado no assassinato da vereadora. Segundo o delegado Alexandrino Rosa de Souza, as autoridades receberam uma denúncia anónima relativamente ao carro, avança o Globo.



Não há "tempo a perder" para mudar a desigualdade no Brasil

Horas antes de morrer, num discurso durante a conferência ‘Jovens Negras Movendo as Estruturas’, Marielle disse não haver "tempo a perder" para mudar a desigualdade no Brasil. "Não podemos esperar mais dez anos ou achar que eu estarei ali [na Câmara] por dez anos", disse a vereadora brasileira de 38 anos.

Marielle Franco foi a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro nas eleições de 2016, com 46 502 votos. Além de ser da favela da Maré, a Norte do Rio de Janeiro, Marielle sabia o que era viver em dificuldades – estudava sociologia na PUC-Rio e trabalhava para sustentar a filha Luyara, que teve aos 19 anos. Antes de se envolver na política, fez um mestrado em Administração Pública.



Após uma amiga de Marielle Franco ter morrido durante um tiroteio entre a polícia e traficantes de droga, na favela onde nasceu, a brasileira fez da defesa dos direitos humanos e da violência no Brasil a sua luta.



"O lugar da mulher é onde ela quiser"

A primeira disputa eleitoral de Marielle ocorreu em 2016, quando lutava pelo cargo de vereadora na capital carioca, representando a coligação "Mudar é possível" (PSOL + PCB). Como emblema, usou temas como o feminismo, desigualdade e violência nas favelas. "Lugar de mulher é onde ela quiser", defendia.



Na altura, ao jornal Globo, disse estar à espera de cerca de cinco ou seis mil votos. Contudo, acabou por receber mais de 46 mil votos e foi a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro. "Fiquei muito feliz com essa votação expressiva porque eu acho que é uma resposta da cidade nas urnas para o que querem nos tirar, que é o debate das mulheres, da negritude e das favelas", disse, após saber os resultados.



Milhares nas ruas do Brasil homenagearam Marielle Franco

Nos últimos dias, milhares de pessoas saíram às ruas no Brasil para homenagear a activista. "Marielle presente" foi a palavra de ordem que acompanhou não só as cerimónias fúnebres, mas também as concentrações realizadas em várias cidades brasileiras.

No domingo, um grupo de manifestantes reuniu-se no centro da cidade de São Paulo para prestar homenagem à activista. A Avenida Paulista já tinha sido palco de um protesto chamado "Todas e todos nas ruas por Justiça e contra o genocídio da população negra". Brasília, Belo Horizonte e outras capitais brasileiras também reuniram manifestações a apelar à justiça.