Filha da favela, não foi por acaso que a brasileira, assassinada esta quarta-feira, se tornou na quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro. O grito de guerra? "O lugar da mulher é onde ela quiser!"

"Negra, feminista, popular, defendendo as mulheres lésbicas, defendendo as identidades trans." Foi assim que a vereadora Marielle Franco, assassinada esta quarta-feira na região central do Rio de Janeiro, se definiu horas antes de morrer.



Num discurso proferido durante a conferência ‘Jovens Negras Movendo as Estruturas’, na mesma noite em que fora assassinada com quatro tiros, a vereadora eleita pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) disse que "não há tempo a perder" para mudar a desigualdade no Brasil. "Não podemos esperar mais dez anos ou achar que eu estarei ali [na Câmara] por dez anos", disse a brasileira de 38 anos. Apesar de o dizer a horas de perder a vida, a vereadora sabia que estava a deixar um legado de luta.



Aliás, não é por acaso que se tornou na quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro nas eleições de 2016, com 46 502 votos. Além de ser filha da favela, especificamente da Maré, a Norte do Rio de Janeiro, Franco sabia o que era viver em dificuldade: estudava sociologia na PUC-Rio e trabalhava para sustentar a filha Luyara, nascida quando a brasileira tinha 19 anos. Antes de se envolver na política, fez um mestrado em Administração Pública.



Após uma amiga morrer durante durante um tiroteio entre polícia militares e traficantes de drogas, na favela onde nasceu e viveu, a brasileira fez da defesa dos direitos humanos e da violência nas favelas a sua luta. Em 2006, Franco integrou a campanha do deputado estadual do PSOL no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Após tomar posse como deputado, foi nomeada assessora parlamentar dele. Mais tarde, viria a assumir a coordenação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania.



"O lugar da mulher é onde ela quiser!"

A primeira disputa eleitoral de Marielle Franco aconteceu em 2016. Na luta pelo cargo de vereadora na capital carioca, representando a coligação "Mudar é possível" (PSOL + PCB), a brasileira usou como emblema temas como o feminismo, desigualdade e violência nas favelas. A sua frase de guerra? "Lugar de mulher é onde ela quiser."



Ao Globo, Franco disse estar à espera de cerca de 5 ou 6 mil votos. Contudo, acabou por ter mais de 46 mil votos e foi a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro. "Fiquei muito feliz com essa votação expressiva porque eu acho que é uma resposta da cidade nas urnas para o que querem nos tirar, que é o debate das mulheres, da negritude e das favelas", disse, pouco depois de saber os resultados.



Esta quarta-feira, a vereadora Marielle Franco e o motorista foram assassinados na região central do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, o carro onde se deslocavam os criminosos colocou-se ao lado do veículo onde estava a vereadora e dispararam, tendo esta sido atingida por quatro tiros na cabeça. "A perícia encontrou, pelo menos, nove cápsulas de tiros no local. Os criminosos fugiram sem levar nada", adianta o portal.