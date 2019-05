Clair Vance, de 75 anos, e Jeanne Vance, de 70, passaram mais de metade da vida juntos. O casal da Pensilvânia, nos Estados Unidos, acabou por morrer no mesmo dia, com poucos minutos de diferença, mas em hospitais diferentes.

Casados há 45 anos, o casal viveu na mesma casa até ao dia em que Jeanne precisou de ser internada numa clínica por problemas de saúde. Clair visitou a mulher todos os dias, contam os meios de comunicação locais, até ao dia em que Clair foi internado de urgência num outro hospital.

Clair e Jeanne ainda falaram uma última vez ao telefone. No mesmo dia, acabaram por falecer.Uma das filhas do casal, que se encontrava no hospital com o pai, pediu a uma das suas tias que se deslocasse à clínica onde estava a mãe para lhe dar a notícia. Quando a familiar chegou ao local onde Jeanne estava, foi informada que a mulher tinha morrido pouco tempo antes.Os dois foram enterrados juntos no passado dia 2 de maio.