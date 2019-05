De acordo com os autores do estudo, "o mundo não está a cumprir para atingir as metas globais de reduzir o uso prejudicial do álcool a longo termo".



De modo global, cerca de 237 milhões de homens e 46 milhões de mulheres sofrem de uma doença relacionada com álcool.



Os autores revelam ainda que os padrões de consumo abusivo de álcool têm vindo a mudar. Se antes de 1990, maior parte do álcool era consumido em países desenvolvidos, nos últimos anos tem-se verificado uma redução do impacto da bebida em países europeus nos valores de consumo. Há um largo aumento do consumo de álcool em países em vias de desenvolvimento.



De acordo com as projeções, cada adulto deve consumir até 7,6 litros de álcool em 2030.

O consumo de álcool em 2017 foi 10% superior ao registado em 1990 (diferença de 27 anos). O aumento dos valores deve-se, em grande parte, ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas na Índia e na China, avança um estudo publicado na revista científica The Lancet.De acordo com os dados recolhidos em 189 países, os autores do estudo chegaram à conclusão de que, em 2030, o consumo de álcool vai crescer 17% e que metade dos alunos do mundo vão beber álcool e 25% vai beber de forma exacerbada pelo menos uma vez por mês.