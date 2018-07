Giuseppe vê todos os dias o pôr-do-sol com uma fotografia da falecida mulher

Todos os dias ao pôr-do-sol Giuseppe Giordano, de 70 anos, tem o mesmo ritual: com uma fotografia da falecida mulher, Ida, senta-se a contemplar uma praia onde os dois passaram os primeiros tempos de namoro.

A história de Giuseppe, contada pelo jornal Metro, foi descoberta pelo dono de uma pizzaria em Gaeta, Itália, que o via sentado no mesmo banco todos os dias. Nas redes sociais, Giorgia Moffa partilhou uma fotografia do sucedido. "Há alguns dias eu não conhecia esta pessoa fantástica. Apenas sei que isto foi de certeza um grande amor. Vi-o a chorar e pensei que homens como este já não nascem. Um grande abraço querido amigo, és um grande homem", escreveu o italiano através do Facebook.

Depois de decidir falar com Giuseppe, este explicou-lhe o motivo pelo qual leva a fotografia da mulher consigo: "Como símbolo de um amor que não acaba".

Giuseppe e Ida conheceram-se em 1969 – na altura tinham 16 e 17 anos. Tiveram três filhos e viveram juntos até 2011, quando Ida morreu devido a uma doença.