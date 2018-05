Aos 45 anos, Donna Fierlit sofreu um aneurisma no cérebro que a deixou com o lado esquerdo do corpo completamente paralisado. O marido, Andy Fierlit, foi aconselhado pelos médicos a internar a mulher num lar – mas recusou-se e decidiu levá-la a viajar pelo mundo.

"Disse-lhes que não, que isso não iria acontecer. Eu fiz-lhe uma promessa de que iriamos tentar ter a melhor vida possível", disse à CNN.

Andy e Donna – que desde o aneurisma, há 27 anos, está numa cadeira de rodas e sofre de perdas de memória – conheceram-se há 58 anos num baile da igreja da cidade onde viviam. Casados desde 1996, têm quatro filhos e doze netos.

"O amor é algo em que tem que se trabalhar", explicou.

Determinado em dar uma vida feliz à mulher, Andy começou a levá-la em viagens depois do aneurisma. Nos últimos 30 anos o casal, de Rhode Island, nos EUA, viajou por mais de 20 países.