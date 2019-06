A disparidade na divisão de tarefas é um tema que continua a persistir e mulheres continuam a carregar o fardo deste tipo de trabalho que não é remunerado. Nos últimos 20 anos, a colaboração dos homens aumentou 20 minutos mas, para uma total paridade entre sexos, são precisos cerca de dois séculos.

De acordo com o mais recente relatório da Organização Internacional do Trabalho, realizado em março deste ano, "nos últimos 20 anos, o tempo que as mulheres despenderam com a prestação de cuidados não remunerados e com o trabalho doméstico quase que não diminuiu, enquanto, no caso dos homens aumentou apenas oito minutos por dia".

Quer isto dizer que, a este ritmo, "serão necessários mais de 200 anos para alcançar a igualdade no tempo gasto no trabalho não remunerado". 209 anos para sermos mais precisos, o que quer dizer que, pelo ano de 2228, os homens farão tantas tarefas domésticas como as mulheres.

Em média, as mulheres gastam quatro horas e 25 minutos por dia em trabalho não remunerado. Os homens, por sua vez, apenas passam uma hora e 23 minutos nos cuidados da casa.

Um outro estudo, realizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e datado de fevereiro deste ano, revela que as mulheres destinam mais de metade do tempo em que estão acordadas a fazer trabalho não pago e que as mulheres suportam o triplo do trabalho doméstico em relação ao homem – 74% contra apenas 23%.

E os casais considerados simétricos, onde tanto o homem como a mulher realizam o mesmo número de tarefas domésticas, correspondem apenas a 30% dos casos.

Mais: de acordo com o mesmo estudo, quase um terço das mulheres que mora com um homem refere que, antes de o casal viver em conjunto, até foi combinado entre as partes a partilha das tarefas domésticas mas que tal só se cumpre em 67% dos casos.

E o trabalho doméstico não passa apenas pela lida da casa, como a limpeza, os cozinhados, a lavandaria, ou as compras; também com os filhos, são as mulheres a terem o maior trabalho, com 73% das tarefas a serem assumidas pela mãe, enquanto o pai assume 21% dos cuidados e os avós os restantes 6%.

No entanto, este tipo de trabalho doméstico não remunerado não é considerado um excesso pelas mulheres, com sete em cada dez a considerar que parte das tarefas domésticas que realizam corresponde ao que é justo, indica um estudo realizado pelo Centro de Estudos para a Intervenção Social (CESIS) em parceria com a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), em 2016.

O mesmo concluía ainda que, somando o trabalho pago e não pago, em média, as mulheres trabalham, em cada dia útil, mais 1,13 horas do que os homens. E apesar destas assimetrias, cerca de 70% das mulheres consideram que a parte das tarefas domésticas que realizam corresponde ao que é justo, contra 75,6% dos homens.