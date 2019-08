Juiz perdoou multa a idoso que levava o filho com cancro ao médico

Victor Coella, de 96 anos, foi chamado a tribunal por uma multa de velocidade. Diante do juiz Frank Caprio, cujos casos são transmitidos no programa "Caught in Providence", o idoso justificou: "Estava a ir para os exames sanguíneos do meu rapaz, que é deficiente motor". O julgamento tornou-se viral.





"Não conduzo assim tão rápido. Tenho 96 anos e conduzo devagar. Apenas conduzo quando é necessário", começou por dizer Victor Coella, que naquele dia em que lhe foi passada uma multa de velocidade levava o filho de 63 anos, com cancro , ao médico. Precisa de o levar, a cada duas semanas."Você é um bom homem. Você é mesmo tudo aquilo que a América é. Está aqui nos seus 90 anos e continua a tomar conta da sua família", respondeu-lhe o juiz."Está a ver aquele jovem ali?", perguntou Frank Caprio, enquanto apontava para um homem sentado num dos cantos do tribunal. "É o meu filho. Agora está a olhar para mim e a dizer: 'Pai, quando tiveres os teus 90 anos, vais estar a levar-me de carro'. Está a dar um mau exemplo ao meu filho. Está a colocar muita pressão em mim", brincou o juiz.No final, Caprio decidiu encerrar o caso. "Deus o abençoe", disse a Victor Coella.