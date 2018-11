Um veterano militar do Reino Unido que esteve em missão na Síria a desarmar IEDs (artefactos explosivos improvisados. Sigla em Inglês) durante cerca de três meses fez um amigo canino na cidade de Raqqa, no centro-norte do país: uma cria arraçada de pastor da Ásia Central à qual o britânico chamou Barrie.

Sean Laidlaw, de 30 anos, antigo cabo do Exército Britânico, encontrava-se em Raqqa a trabalhar como empreiteiro privado para o Departamento do Estado dos EUA, com o objectivo de remover aparelhos não-explodidos e outras armadilhas na cidade, quando reparou, em Fevereiro de 2018, numa pequena cadela entre os detritos de uma escola destruída na região. O militar ouviu-a a chorar debaixo de um restos de cimento e descobriu-a perto de outros quatro cachorros que já estavam mortos.

Mal a encontrou na zona bastante danificada devido à guerra de quatro meses para libertar a cidade do Estado Islâmico, o veterano adoptou-a e começou a treinar e a cuidar de Barrie. "Eu sinto que parece que eu salvei a vida da Barrie, mas na verdade ela é que salvou a minha", comentou Laidlaw, do condado de Essex, citado pelo The Telegraph. "Trabalhar numa zona de guerra é voltar para o acampamento e sentares-te no teu 'quarto' sozinho", explicou. "Ter uma companhia com quem podes brincar e treinar levou-me a manter a minha mente longe de todas as coisas que estava a ver e a fazer lá fora."





Para Laidlaw, a pequena cadela deu-lhe uma "sensação de normalidade" e ajudou-o a manter-se são. "Só pode imaginar o quão mau a Síria é. Ter a possibilidade de voltar para acampamento e treiná-la durante três horas, levá-la a passear – fazer coisas que realmente afastavam a minha mente do local onde eu estava".

O veterano conta ainda que Barrie passava o dia inteiro com ele, comia com el e "ajudava-o" no trabalho. Era também o co-piloto no carro quando viaja por Raqqa e até tinha o seu próprio arnês confeccionado com um colete à prova de balas.

"Ter uma companhia é uma das melhores coisas que podem ajudar o PTSD [stress pós-traumático. Sigla em Inglês]. Um cão faz-te sempre feliz, quer sempre estar contigo", disse.

No entanto, em Abril deste ano o ex-militar teve de retornar a casa para uma curta viagem e acabou por não poder regressar à Síria. O facto de não se ter conseguido despedir de Barrie preocupou-o muito e começou logo a pensar em maneiras de a trazer para o Reino Unido, a 4.830 quilómetros de distância.





Para conseguir concretizar o seu desejo, Laidlaw contactou a War Paws, uma organização de caridade militar especializada em trazer cães de zonas de guerra, auxiliando com os procedimentos veterinários e os documentos necessários. Também conseguiu reunir cerca de 5.156 euros para o ajudar com as despesas de transporte e licenças.

Barrie voou para o Iraque em Abril onde foi vacinada e sujeita a vários exames veterinários na sede da fundação. Em Agosto, foi transportada para a Jordânia onde ficou em quarentena durante dois meses. O plano era trazê-la para o Reino Unido em Outubro, mas acabou por não se concretizar devido a falta de documentação. A cadela acabou por ser levada para Paris onde finalmente reencontrou Sean Laidlaw no aeroporto no sábado passado.