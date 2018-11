Jamie Oliver não quer deixar morrer a comida da avó

Com qualquer receita de família vêm saudades do passado, histórias de vida e a urgência de manter a cultura gastronómica viva. Jamie Oliver falou-nos do seu novo livro. É sobre comida italiana caseira.

Nos ermos de Itália, as avós com mais de 80 anos não têm ideia de quem é Jamie Oliver. "Todas me chamavam biondo [loiro, em italiano]. Logo a mim, que nem sou loiro", ri-se Jamie. Para os padrões das cozinheiras de família, habituadas a alimentar filhos e netos a farinha e água, o chef-estrela britânico é loiro e ponto.



Há dois anos começou uma viagem pelos lugares menos turísticos de Itália, um país que o apaixona gastronomicamente. Depois de, no início da carreira, ter publicado um livro dedicado a esta cozinha e de ter aberto restaurantes com comida italiana em todo o mundo - os Jamie's Italian -, Oliver reconsiderou tudo o que sabe: entrevistou avós italianas (as nonnas, na sua maioria com mais de 80 anos) para lhes conhecer as receitas em que já ninguém pega e os modos de fazer que ainda reflectem uma vida pobre. Voltou ao Reino Unido com uma série de conselhos para a vida, um programa de televisão e um livro, Jamie e a Cozinha Italiana, que chega às livrarias portuguesas no dia 8 (Porto Editora).



A pesquisa cobriu todo o território italiano e a equipa de Jamie mentalizou-se para ultrapassar os orçamentos para o projecto, conta à SÁBADO o chef no seu quartel-general em Londres - o piso térreo de um armazém equipado com uma enorme cozinha, salas de reuniões, mesas de trabalho em open space e livros de cozinha por todo o lado. "Não havia outra forma de fazer isto. Quando queremos filmar com as nonnas temos de passar tempo com elas, ganhar-lhes a confiança, deixá-las descansar sempre que precisam, e eu estava tão interessado no que elas tinham para dizer, nas suas memórias de infância... portanto isto acaba por ser tanto sobre História e Geografia como é sobre comida", conta sobre o processo que foi acompanhado por Gennaro Contaldo, o cozinheiro italiano de 69 anos que trabalha com Jamie há 20.



Na apresentação do livro a jornalistas internacionais, Jamie e Gennaro cozinharam três receitas do livro, deixando claro que esta é a mais pura cozinha caseira - intuitiva e sem medidas rígidas, com legumes cortados por vezes ao acaso, uns cozinhados até ficarem tenros, outros ainda crocantes, outros já ligeiramente queimados: "Quando se cozinha ao lado de uma nonna percebemos que a isto tudo se chama sabor", resume.



Para fazer o livro, Jamie entrevistou mulheres pobres e agricultoras a viver na montanha ou numa ilha isolada, outras que alimentavam as famílias ligadas ao mar e outras ainda (poucas) com dinheiro, brasonadas, e até a mulher de um governador. A maioria, no entanto, passou pela pobreza, por períodos de guerra e fome, da linha entre sobreviver ou morrer. "Uma delas fez-me uma massa linda e perguntei-lhe que molho faria para ela. Ela olhou para mim com um ar de 'olha-me este idiota' e explicou-me que eram tão pobres que não tinham molho nenhum. Talvez no Verão tivessem um ou dois tomates, se tivessem sorte teriam um queijo salgado com a água de cozer a massa. Quando falamos de cucina povera é importante respeitar o que isso significa - quando percebemos que pobreza significa comer apenas massa, apercebemo-nos de que um só feijão cru é precioso, um fio de azeite também - uma oliveira só dá duas garrafas de azeite."



Quando se tem 80 anos, o tempo está contra nós, conclui Jamie, que chorou sempre que as avós lhe falaram da infância, de como o corpo já não acompanha o raciocínio e do medo que têm de que os pratos locais e de família morram com elas. "Aquilo que as nonnas nos ensinam às vezes não é a receita em si, tem a ver com sentir e provar, estar num sítio e reagir ao que está disponível. Por outro lado, se eu escrever uma receita completamente autêntica não resulta para o meu público. Passo estas coisas por um filtro, não porque sou estúpido ou desrespeitador, mas quero que as pessoas cozinhem, porque parte da revolução é levá-las a cozinhar."



Em Jamie e a Cozinha Italiana não estão apenas as receitas autênticas, mas pratos a que o britânico deu o seu jeito porque o seu objectivo último não é o saber enciclopédico do que é esta gastronomia do Sul da Europa, mas antes transmitir a necessidade de um movimento que olhe para um passado gastronómico e o volte a pôr em prática hoje.



"As nonnas queriam que pegássemos nas receitas e que as tornássemos relevantes para tantas pessoas quanto possível, queriam mantê-las vivas. Acho que temos a ideia de que a comida e as receitas vão simplesmente manter-se vivas e não, elas desaparecem. Culturas e hábitos fortes podem morrer em qualquer país no espaço de uns sete anos. Os livros e os programas de televisão são maravilhosos, mas são as pessoas que mantêm a cultura viva, todos os dias e em comunidade", afirma Jamie.



A missão de pôr as pessoas da cidade a cozinhar diariamente acompanha-se de uma certa nostalgia do passado - de quando ser vegan ou vegetariano não era um clube fechado, os animais eram criados ao ar livre, comia-se carne em quantidades saudáveis e as intolerâncias à lactose e ao glúten não eram moda, mas doenças de uma minoria, resume o chef.



"Se pudessem escolher uma altura dos últimos 500 anos para viver, quando seria?", pergunta-nos a dada altura Jamie, "Eu não acho que seria agora. Obviamente ninguém quer viver em guerra ou fome, mas há 70 ou 80 anos era uma boa altura para viver - tudo era orgânico. Agora temos avanços médicos, mas estamos a matar-nos porque só comemos porcaria. Tentamos justificar a saúde com esta ou aquela restrição alimentar, mas eu viajei para os sítios no mundo onde as pessoas vivem mais anos e o que posso garantir é que todos têm hortas, comem vegetais, têm muitos amigos, vidas em que o stress está controlado e corpos ginasticados", conclui.