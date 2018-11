Os cães são o melhor amigo do homem, mas podem comportar-se muito mal e tornar a vida mais difícil. Ao fim de 38 anos como treinadora de cães, Alexandra Santos já viu de tudo e no seu novo livro Cão educado, dono feliz, indica algumas técnicas para tornar o seu cão no mais fiel dos amigos. A SÁBADO pediu-lhe alguns conselhos.







Qual é a melhor altura para começar a educar os cães?

Se for um cachorrinho, aos 3 meses de idade. Se for um cão adulto, assim que se juntar à família.

É possível iniciar um treino na idade adulta?

Sim, todos os cães são treináveis independentemente da idade. Contudo, existem excepções, nomeadamente se o cão sofrer de disfunção cognitiva, ou de um problema neurológico que impeça o cérebro de processar informação.

Como é que os cães aprendem boas maneiras?

A decisão de ensinar certos comportamentos depende muito das prioridades dos donos. Portanto, devemos começar por definir um plano de treino adequado às necessidades da família. Depois, preferencialmente ensinar com base no reforço positivo, pois as punições podem resultar em problemas de agressividade ou ansiedade.

Quais as técnicas usadas para educar os cães?

São várias. No treino de obediência há quem utilize manipulação física (que desaconselho); o luring, guiar o cão com comida; a captura, esperar que um certo comportamento ocorra e recompensar o cão logo de seguida; a moldagem livre, semelhante ao jogo do quente e frio e vamos reforçando aproximações progressivas ao comportamento final; e a indução.

Na resolução de comportamentos problemáticos utilizam-se outras técnicas: o contra-condicionamento, a dessensibilização sistemática e habituação, a extinção clássica, os esquemas de reforços diferenciados; flooding ou imersão (que desaconselho); técnicas "importadas" dos Estados Unidos como LAT (look at that), BAT (behavior adjustment training), CAT (constructional aggression treatment). Esta última foi muito criticada precisamente por utilizar o "flooding".

Quais são as principais queixas dos donos dos animais?

Os cães puxarem à trela, não virem quando chamados, saltarem para cima das pessoas, apanharem porcarias do chão, descontrolo geral (que se manifesta de variadíssimas formas – mordiscar, pedir comida à mesa, roubar objectos pessoais e fugir, etc.). Em termos de comportamentos problemáticos, são comuns a agressividade, ansiedade, medos ou fobias.

Aqui na redacção, os problemas mais referidos são o destruir a casa, como roer soalhos flutuantes, e puxar o dono quando vai à rua. Quais sãos os principais razões para cada uma destas situações e como se consegue resolvê-las?

A resolução depende do tipo de problema. Pegando no exemplo da destruição em casa, a destruição é um sintoma. Pode ser um sintoma de energia acumulada, pode ser um sintoma de tédio, de fobia de isolamento social, de angústia por separação do dono, de distúrbio obsessivo compulsivo…Neste caso, resolve-se o "sintoma" tratando a causa. Quanto ao puxar à trela, os cães puxam por várias razões: ainda não foram ensinados; o puxar é reforçado por quem os está a passear; têm pressa em chegar ao alvo da sua atenção e querem escapar a uma situação causadora de medo.

Há várias formas de ensinar um cão a não puxar à trela. É uma questão de vermos qual delas ou que conjunto delas funciona melhor com cada cão: guiá-lo com comida; utilizar targeting (técnica em que o cão é ensinado a seguir a palma da mão); ensinar por relação causa e efeito (se puxar não anda; se não puxar anda); utilizar o princípio de David Premack (deixar o cão puxar pode ser utilizado como reforço por não puxar); utilizar indutores como um brinquedo ... As escolhas são tantas, que utilizar coleiras estranguladoras e esticões não deveria ser uma delas!

Quais os principais erros cometidos pelos donos quando tentam educar os cães?

Comunicação pouco clara, incoerência, reforçarem (na maioria das vezes sem se aperceberem) os comportamentos que querem extinguir, omissão de recompensas e má gestão de recompensas.

Recompensar com comida é a melhor forma de educar os cães?

Essa pergunta requer um outro livro. A comida é o que se chama de um reforço primário – algo ligado à biologia do cão, e de que ele naturalmente gosta. Mesmo sendo, por definição, um reforço primário, a comida pode adquirir propriedades de punição se o cão estiver saciado e quem o estiver a treinar insistir em lha dar. Portanto, eu não diria que recompensar com comida é sempre a melhor forma de educar um cão. Mas utilizar recompensas variadas, dependendo do estado de privação ou saciedade do cão, é a melhor forma de educar. Também é muito importante escolhermos o tipo de recompensa dependendo do grau de dificuldade do exercício, e nível de distracções ambientais.