entre 1975 e 1979.

No Camboja , duas irmãs agora com 98 e 101 anos reencontraram-se pela primeira vez em 47 anos. Ambas pensavam que a irmã tinha morrido durante o regime do Khmer Vermelho, nos anos 70.As duas irmãs viram-se pela última vez em 1973, dois anos antes de os comunistas liderados por Pol Pot terem controlado o país. Cerca de dois milhões de pessoas terão morrido sob o regime do Khmer Vermelho,Muitas foram as famílias que foram separadas durante este período, com crianças a serem levadas dos pais.Bun Sen, de 98 anos, que também perdeu o marido pouco depois de os comunistas controlarem o Camboja, começou em 2004 a ser acompanhada pela organização não-governamental Cambodian Children's Fund. Sempre na esperança de voltar à sua aldeia natal, na província de Kampong Cham, conseguiu fazê-lo com a ajuda da organização.Ao planear a viagem, a organização descobriu que além da irmã mais velha de Bun Sen, também o irmão de 92 anos estava vivo. Depois de quase meio século, voltaram a abraçar-se."Deixei a minha aldeia há muito tempo e nunca voltei. Sempre pensei que os meus irmãos estavam mortos", disse. "Poder abraçar a minha irmã significa muito. E a primeira vez que o meu irmão tocou na minha mão, comecei a chorar".