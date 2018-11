No léxico do guru indiano mais vendido de sempre, aka Osho, os discípulos são sannyasins. A alemã Nartan e o companheiro chileno Harida são dois deles, dos mais dinâmicos da discreta comunidade em Portugal. Falam à SÁBADO no seu refúgio de 33 hectares no Alentejo, onde apontam semelhanças com a paisagem da comunidade retratada em Wild Wild Country (o hit do ano da Netflix, vencedor de um Emmy).





A carregar o vídeo ...



Ambos assistiram à série documental de seis horas e 41 minutos, realizada por Maclain Way e Chapman Way – e surpreenderam-se. "Subscrevemos a Netflix de propósito para vê-la. Depois de dois episódios fiz uma pausa, porque fiquei cansada. Esperava uma semana para ver os restantes [no total são seis]. Eram muitas informações", conta Nartan.



Tanto ela como o companheiro de há quase 30 anos, desconheciam muitas das polémicas sobre o movimento que se instalou em Oregon (Estados Unidos) entre 1981 e 1985. Nartan viveu lá seis meses, ao abrigo de um programa de intercâmbio com as comunidades de Osho na Europa; Harida foi de passagem durante um festival. Mas a cidade utópica teve um desfecho negro, com várias detenções de elementos da cúpula.

Leia a reportagem completa na edição n.º 758 da SÁBADO, nas bancas a partir de dia 8 de Novembro de 2018.

Capa n.º 758