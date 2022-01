Anita Lasker-Wallfisch, música na salvação

Durante quatro décadas não falou do passado. Mesmo os filhos foram mantidos no escuro do sofrimento. O violoncelo, que aprendera em Berlim, salvou-a da câmara de gás e do crematório. Tocou para mortos, vivos e carrascos. No Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a última sobrevivente da orquestra feminina de Auschwitz, Anita Lasker-Wallfisch, não tem dúvidas: nenhum memorial pode chegar perto do que aconteceu.



Silêncio e Segredo

O silêncio demorou 40 anos para falar. Não encontrava palavras para dizer aos filhos que ela, resumida a um número 69388, dedilhava a poucos metros da matança nazi. Nem o marido, o pianista Peter Wallfisch, pôde conhecer a sua dor, uma dor com muitas perdas. Anita Lasker-Wallfisch, a viver em Londres desde 1946, com um carreira de ouro de violoncelista, empenhara-se noutros céus terrenos; recomeçar a vida do zero desde abril de 1945. A filha, Maya Jacobs-Wallfisch, psicoterapeuta especializada em trauma transgeracional, sempre soube que a mãe "guardava um segredo sombrio". Não obstante nunca lhe ter contado, Maya descobriu: "Um dia, a vasculhar uma gaveta, encontrei fotos chocantes de Bergen-Belsen", o campo nazi para onde a mãe e tia haviam sido transferidas no Inverno de 1944. Em 1996, Anita Wallfisch abriu a biografia, a sua, ao meio, e publicou o livro Inherit the Truth 1939-1945: The Documented Experiences of a Survivor of Auschwitz and Belsen. Está viva por uma razão: "O facto de haver música obviamente contribuiu para a minha sobrevivência". Com a trágica experiência na Shoá passara o inimaginável. Integrara a orquestra feminina no campo de extermínio na Polónia ocupada, fundada em abril de 1943, pela SS-Oberaufseherin, Maria Mandel, a comandante austríaca conhecida como a besta de Auschwitz.



Orquestra Feminina de Auschwitz

Tocava nos portões de Auschwitz quando os escravos, de manhã, a pé, saíam para trabalhar na rotina assassina, e tocava, à noite, quando eles voltavam, se voltavam. Também era ali, que, aos domingos, dava concertos para os guardas do campo. Noutros dias, para algumas SS que se babavam por entreter o mal com música. Enquanto ocorriam as deportações em massa na da Europa Oriental, o que causou a chegada de um número descontrolado de judeus em Auschwitz, a orquestra tinha a obrigação de tocar para serenar os espíritos dos condenados porque lhes iludia salvação e permitiam aos nazis matar com superior velocidade.