Pedro Strecht e os abusos na Igreja: 'Os testemunhos transportam uma dor incalculável'

Há cores quentes nas paredes, para ficarem acolhedoras. Um quadro incita à transformação: "A tua mente é uma coisa poderosa. Quando a preenches com pensamentos positivos, a tua vida começa a mudar" (tradução livre da mensagem impressa em inglês). É ali que vão chegando as vítimas, para se fazerem ouvir pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos da Igreja (entre 1950 e 2022), cuja estrutura foi anunciada em conferência de imprensa no passado dia 10.



Algures em Lisboa, num pequeno apartamento sóbrio – descaraterizado no exterior, ou seja, sem qualquer referência à Comissão –, recolhem-se, sob sigilo profissional, histórias reais "de quem tanto sofreu e simplesmente deseja, ainda que inconscientemente, recuperar uma dignidade perdida, por anos de silêncio, esquecimento, dor e escuridão", descreve à SÁBADO o coordenador da Comissão, o pedopsiquiatra Pedro Strecht.

Espaço soalheiro

Em contraponto aos testemunhos de uma realidade obscura, tantas vezes ocultada pela Igreja católica, o espaço é soalheiro. "Felizmente que trabalhamos com muita luz; luz exterior, mas também luz dos que sofrendo ainda a procuram e esperam. Breve sinal de esperança para um futuro melhor, sabendo que o passado não se apaga, apenas se integra afastando sentimentos tão intensos como o medo, a vergonha ou a culpa", diz.