Os esconderijos de consumos no Casal Ventoso – mas há mais em Lisboa

Beatas de cigarros, saquetas com restos de heroína e pratas no chão são visíveis no espaço húmido, de 10m2, em tempos uma cozinha. Fica num prédio devoluto do Casal Ventoso, em Lisboa, outrora entaipado e agora local de consumo de elevado risco para dependentes de heroína. Neste caso, fumada (não há vento), mas à margem da sala de chuto ali perto, na Quinta do Loureiro.



"Gente que sofre, que não é abastada, alguns sem estarem em tratamento, outros necessitando e desejando fazê-lo", descreve à SÁBADO Luís Patrício. O psiquiatra é especializado na área de patologias aditivas e fez o circuito de observação na manhã de quarta-feira passada, dia 26, sozinho, como habitualmente, durante uma hora e meia. "Vi e revi bastante do mesmo, que ilustro em fotos."

"Buracos" reabertos e nauseabundos

Contra factos (em fotos) não há argumentos. Palavras do psiquiatra, sobre os "buracos" reabertos e nauseabundos (cheiram a urina), ainda assim protegidos da chuva e do frio para quem foge à pressão dos olhares estranhos. "Quando, alegadamente, as autoridades criam muros, ou tapam buracos com tijolos e ou tábuas, os consumidores procuram outros ou destapam os que foram entaipados", lamenta.