Buraco do ozono no polo sul em 2019 é o mais pequeno desde 1985

Já este outono, o buraco de ozono media em média 9,3 milhões de quilómetros quadrados, menos 16,6 milhões de quilómetros quadrados do que em 1998. De acordo com a NASA, o buraco na camada de ozono é este ano, perto da região do polo sul, mais pequeno do que o primeiro que foi descoberto, em 1985.

O buraco na camada de ozono atinge o seu pico em setembro ou outubro e desaparece em finais de dezembro, voltando a aparecer na primavera no hemisfério sul.