Adaptar o ensino ao cérebro

Émais ou menos senso comum que a atenção é um recurso limitado. Mas tem ideia quanto? O que a ciência diz é que qualquer pessoa é capaz de se manter atenta pelo menos 10 minutos. A partir daí varia. Os mais novos têm mais dificuldade em manter o foco e isso também tem uma explicação. Existem três circuitos diferentes no cérebro que dizem respeito à atenção. O circuito da chamada atenção executiva, aquela que nos ajuda a aprender, está presente no córtex pré-frontal. Precisamente a estrutura do cérebro que só fica completamente desenvolvida no fim da adolescência. Daí que seja importante os professores perceberem como usar este recurso nas aulas.