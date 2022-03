Matthew Williams: “Os adolescentes são suscetíveis a ideologias radicais”

Matthew Williams, criminologista da Universidade de Cardiff, está a tentar encontrar a arma de combate aos discursos de ódio online no seu Hatelab. Tudo começou há duas décadas, quando foi atacado por ser gay.

Autor de A Ciência do Ódio

Era uma tarde de verão, no fim dos anos 90. Matthew Williams, que estudava jornalismo, tinha festejado com os amigos o fim da época de exames num bar gay de Londres. À saída, um jovem pediu-lhe lume. E depois vieram mais dois, que o atacaram. "Paneleiro de merda!", disse-lhe um deles. "Não precisava de ouvir mais nada", soube que "tinha sido vítima de um crime de ódio", reconhece em A Ciência do Ódio, agora editado pela Contraponto. Esse dia mudou também a sua carreira: tornou-se criminologista para os compreender.