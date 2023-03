Abusos: o que é que a igreja fez lá fora?

Esta quinta-feira, 16, passam 31 dias da apresentação do relatório da Comissão Independente sobre os abusos sexuais na Igreja. Mas ainda são poucas as consequências concretas do relatório que deu a conhecer a existência de, pelo menos, 4.815 vítimas em Portugal. O psiquiatra Daniel Sampaio revela à SÁBADO que a falta de clareza e descoordenação no seio da instituição só tem contribuído para “agravar os sintomas de ansiedade e depressão das vítimas”. “As vítimas não sentem que os seus testemunhos foram validados”, diz. A comissão continua a receber pedidos de ajuda via email, de pessoas que fizeram denúncias e de outras que querem saber onde se dirigir para ter acompanhamento. “As vítimas neste momento estão sem apoio, as urgências de psiquiatria são a única opção”, alerta.