"Todas as receitas incluídas neste livro têm na base a fruta, os legumes, os frutos secos, as sementes, a carne e o peixe. Utilizam por vezes cereais e poucos lacticínios. São sem glúten, açúcares refinados, ingredientes artificiais e aditivos químicos. De uma forma muito simples e com refeições que o vão deixar feliz, ao seguir estas receitas acredito que está a optar por verdadeiras taças de saúde."



Esta é a proposta de Inês Simas, autora do blogue Cru com Pinta, com 23.133 seguidores, e proprietária do restaurante A Carpacceria, em Lisboa. Uma aposta em comida o mais natural possível, o menos processada, é o que defende a chef de cozinha natural, que em 2016 foi para Londres estudar na College of Naturopathic Medicine, onde tirou o curso de Nutrition for Everyday Living. No ano seguinte, formou-se como Health Coach, pelo Institute of Ingretative Nutrition.



Com 36 anos, este é o seu segundo livro, A Sua Saúde Numa Taça, depois de ter lançado Cru, Carpaccios, Tártaros e Ceviches. Inês Simas partilha várias receitas com os leitores, todos em taças. "Estas taças são 100% naturais, feitas de cocos verdadeiros. Vêm da natureza directamente para as nossas cozinhas o que me dá um gosto enorme! Acrescido ao facto de não se partirem tão facilmente quando utilizadas pelas crianças", diz à SÁBADO.

Quando é que se começou a interessar pela alimentação saudável?

Sempre me considerei uma pessoa saudável. O desporto esteve presente durante toda a minha infância. A refeição acompanhava-se de água, e mais velha de um copo de vinho. Começávamos a refeição com uma sopa e nunca nos levantávamos sem comer uma peça de fruta. Ao pequeno almoço, bebia um copo de leite simples e uma sandwiche que repetia ao lanche. Tínhamos regras à mesa que não podiamos quebrar, e a refeição era um momento importante em família.

Mas a verdade é que grande parte dos alimentos que entendíamos como sendo saudáveis são aqueles que retirei da minha alimentação quando fiquei doente (tem agioedema que deu origem a um síndrome nefrótico), e que não considero uma boa opção numa prática de rotina alimentar. E foi quando constatei o meu estado de inflamação que percebi o pouco tolerante que era a todos estes alimentos. Uma questão muito intrigante… que me levou sem hesitação a estudar este tema de perto. Os meus interesses mudaram, passei a debuçar-me cada vez mais sobre o conceito de "estilo de vida saudável" e a partir deste dia a relação entre a saude e o alimento tornou-se o meu grande foco.

Decidi então que para além da culinária me ia forma como Health Coach no Institute of Integrative Nutrition em Nova Iorque. Precisava de conseguir explicar como tornei o meu dia igual ao de todos voces com uma simples mudança na alimentação.

Defende que queria perceber o porque de tantas doenças imunologias inundarem os países desenvolvidos. Acredita que seja culpa da má alimentação?

Acredito genuinamente que nós somos o que comemos e a nossa dieta e o estilo de vida têm um papel fundamental na prevenção e no tratamento de doenças do espetro imunitário. São as nossas escolhas que nos vão ajudar a definir a forma como vamos viver os nossos dias – com mais ou menos energia, mais ou menos qualidade, por mais ou menos tempo. Se queremos viver mais tempo e com mais qualidade de vida, é muito importante sabermos escolher o que comemos e que ingredientes colocamos no nosso prato. Só assim estaremos livres do que o Dr. Tom O’Bryan, chama de «cascata inflamató- ria», questão também abordada por Susan Blum, no seu livro The Immune System Recovery Plan e com a qual, com base na minha realidade e após muitas leituras e estudos, concordo plenamente.

Diz no seu blogue: "a minha alimentação mudou a minha vida". Porquê?

Eu aprendi da pior maneira o que uma mudança de estilo de vida pode fazer por uma pessoa. Depois de diagnosticar uma doença do sisitema imunitário, mudei radicalmente a minha alimentação e a forma como olho para o alimento, e hoje, como porque me sabe bem e porque me faz bem. Aprender a ler o nosso corpo e tratar dele é uma missão que temos para a vida, e devemos fazê-la com consciência, serenidade e muita cautela. E se temos filhos, temos que aprender a lê-los também.

E como é que o consegui fazer? Comecei por olhar de dentro para fora, e isso implicou uma mudança alimentar.

1. Foquei-me na importância do nutriente e de uma alimentação completa, tirando e potenciando o melhor de cada ingrediente.

2. Passei a optar, sempre que possível, pelos ingredientes no seu estado mais natural – produtos integrais e biológicos, livres de transformação e sempre que possível trabalhados a cru (mas também cozinhados).

3. Retirei do meu dia-a-dia os alimentos que me causam inflamação – glúten, laticínios e açúcares refinados.

4. Introduzi os alimentos que fortalecem o sistema imunitário, como os anti- -inflamatórios naturais, bem presentes nos alimentos com que cresci, e cujas propriedades são incríveis.

Aqui é fundamental aprendermos a gerir o dia-a-dia, não entrando em extremos - porque os extremos tocam-se, e rapidamente deitamos a perder uma caminha de vital importância.

Foi importante a sua formação como Health Coach?

Quando decidi que me ia formar como Health Coach no Institute for Integrative Nutrition tinha um único propósito: tornar clara a relação entre o que somos e o que comemos. Isto é, conseguir explicar como tornei o meu dia igual ao de todos vocês com uma simples mudança na minha alimentação e estilo de vida. E o objetivo foi concretizado!

O que é um chef de cozinha natural?

Um chef que se preocupa em trabalhar o alimento no seu estado mais puro e natural, com uma forte perocupação com a origem do produto e o seu percurso - que não passe por qualquer processo de transformação desde a sua génese até ao nosso prato.



Porque decidiu escrever este livro?

Queria fazer da refeição um momento simples e despretensioso, sempre com ingredientes comuns e o menos transformados possível. Quase como que acabados de pescar ou colher da horta e trabalhados de uma forma natural e simples. Foi mostrar como podemos servir numa taça refeições completas, nutritivas e apreciar o que a natureza tem de melhor e na sua forma mais pura. Senti que os meus seguidores, precisavam de compreender melhor o meu estilo de vida e as minhas opções. E resolvi trabalhar num livro completo, ao qual pudessem recorrer em qualquer circunstância. Acredito genuinamente que quando comemos, o nosso maior propósito é alimentar o nosso corpo, e escrevi por isso um livro cuja essência é equilibrar e trazer para a mesa verdadeiras taças de saúde. O meu primeito livro foi muito focado em almoços e jantares, e este vai muito mais longe, foi pensado e estruturado para todos os momentos do dia.

Para quem é este livro?

Este livro pretende ser uma boa fonte de inspiração para um dia a dia saudável de pessoas ativas, e tem um simples propósito: que todos possamos tirar o maior partido de cada alimento numa base de alimentação diária. É um livro para todos os que gostam de comer bem, e se preocupam com a saude, que junta os ingredientes que eu mais gosto e todas as lições que fui aprendendo ao longo da minha vida. Num estilo de cozinha que adoro, com receitas que nos trazem mais energia e vitalidade, e que nos permitem viver por mais tempo e com o melhor de nós.

Porque escolheu as bowls?

São um total de 110 receitas para todos os dias servidas numa taça: uma bowl. E porquê uma bowl? Porque quis mostrar como pode ser simples e rápido servir uma refeição muito completa e nutritiva, para qualquer ocasião do dia. Podemos comer muito bem num registo simples. Numa taça.

Qual é o melhor truque para fazer boas bowls?

Para confecionar uma taça de gelado de fruta, pura e saudável – também conhecida como nice cream bowl – é tão simples como pôr na liquidificadora as peças de fruta ou/e os legumes cortados em cubos, adicionar um pouco de líquido (sumo de fruta, leite vegetal ou água de coco) e deixar que ganhe a consistência certa. O ponto de maturação da fruta irá ditar se é necessário acrescentar um adoçante natural. No final, gosto sempre de validar o valor nutricional da bowl e, por vezes, adiciono um superalimento. Para o topping, é fundamental apostar no jogo de texturas. Assim, opto sempre por algo bem crocante, como granola e fruta bem fresca.

Como se prepara uma poke bowl?

Na confeção de um poke, há que pesar a coexistência de três elementos importantes: a proteína, os legumes/fruta e os cereais. Uma combinação perfeita que gosto de servir numa bowl e comer com a ajuda de uma colher – o chamado poke bowl.





Cozinhe os cereais e sirva-os quentes. Se utilizar peixe ou carne, é importante que seja da máxima qualidade e frescura. Se achar que não o vai utilizar na totalidade, arranje-o, embale-o e congele. Opte por temperá-lo ou envolvê-lo em sementes ou frutos secos, adicionando textura e valor nutricional. Os legumes ou a fruta podem ser servidos como noodles, como purés ou em cubos crus ou marinados, sendo qualquer uma destas opções maravilhosa. No final, gosto sempre de enfeitar com ervas aromáticas ou biovivos, e passar os moinhos com os temperos.

Como descobriu estas receitas?

Estas receitas são trabalhadas e criadas por mim na minha cozinha, fruto de inspiração e conhecimentos que vou adquirindo nos meus cursos – de Heatlh Coach e culinária, nos programas de televisão, e nas redes que nos levam em poucos minutos ao que se faz de melhor nos vários cantos do mundo. O meu grande foco é criar receitas com os ingredientes no seu estado mais natural, tentando que saibam ainda melhor do que aquelas que conheço desde pequenina. É um grande desafio, e que me enche de orgulho sempre que consigo.

Devemos ir comprar taças especiais ou qualquer uma serve?

Na verdade qualquer taça serve, basta saber adequar o tipo de taça ao estilo de refeição ou quantidades que vamos servir. Se servir, por exemplo, um poke bowl numa taça fechada vai ser dificil de a comer, se servir um Smoothie Bowl da manhã numa taça demasiado aberta, vai facilmente sair e sujar tudo à volta. A meu ver este estilo de taças são perfeitas porque respondem a todas as minhas necessidades, vêm da natureza (são feitas coco) directamente para a minha cozinha, são reutilizáveis e dão uma grande pinta às nossas refeições.



O que é mais importante de ter no frigorífico?

Quando falamos em produtos frescos, devemos sempre que possível optar por produtos locais e da estação, de cores vivas e pele firme. O sabor é muito importante para a perceção da qualidade, e o segredo está numa escolha inteligente. Nada como organizarmo-nos para conseguirmos ganhar método. E para isso basta fazermos uma lista dos ingredientes que devemos ter nos nossos frigoríficos. No meu dificilmente falham as fruta e os legumes: todos gostamos, está ligada à natureza, ao nosso passado e tradição, o custo é acessível, não temos de ler uma etiqueta infindável com ingredientes e é tão fácil e boa de comer!? A minha lista de frutas é infindável e varia em conformidade com a oferta do mercado e da estação. Tento que as minhas receitas reflitam a estação do ano. Não só pelo sabor que a fruta tem, mas também pelo princípio. Gosto de promover o comércio local e ajudar a preservar a natureza. E sempre que possível optar por produtos locais; quando são importados, prefiro os que vêm de avião.

Tanta vida que podemos juntar num só prato, e tudo com alimentos que nos ajudam a manter o microbioma saudável. É por isso que ao longo do meu novo livro encontram varias receitas à base de frutas, como as tartes, as mousses e os smoothie bowls. E muitas vezes fruta integrada nos snacks ou nos poke bowls.

Costumo ter também carne e peixe que se não consumir no dia opto por congelar.



Qual é a importância dos super-alimentos?

Os superalimentos são alimentos que são medidos na escala de ORAC (oxygen radical absorbance capacity), a escala que mede o nível de antioxidantes presentes na comida. São ingredientes com um grande valor energético e nutricional, ricos em vitaminas, minerais, enzimas e outros nutrientes, e têm um elevado nível de absorção. Mas atenção, este é exatamente o motivo pelo qual a ingestão moderada é muito importante. E deve também ser tido em conta o grau de biodisponibilidade do alimento, isto é, a forma como o poder antioxidante chega às nossas células.

No capítulo do pequeno-almoço – bowls de fruta– encontra varias receitas que utilizam superalimentos em pó, como baobá, camu-camu, góji, cacau cru, açaí, espirulina e maca; em sementes, como a chia e o cânhamo, e frescos, como o gengibre e a curcuma. Muito faceis de ter em casa pelo facto de serem comercializados em pó. Mas a verdade é que não precisamos de recorrer apenas aos superalimentos em pó que vêm do outro lado do mundo e mais dificeis de encontrar disponiveis à venda. No nosso dia a dia e em mercados de bairro, temos também presentes muitos alimentos classificados na escala de ORAC, como as amoras, os mirtilos, as framboesas, os arandos, as azeitonas, entre outros, e que são mais fáceis de adquirir. Como gosto de iniciar o meu dia em força, recorro especialmente aos superalimentos para os meus bowls da manhã.



Quais são os piores alimentos que podemos comer?

O glúten, os laticínios e os açúcares refinados.



Quais são os piores erros que cometemos na nossa alimentação?

Ingerir estes alimentos numa base de rotina diária.



Retirar por completo um determinado tipo de alimentos – glúten ou lacticínios – não é um erro de excesso de zelo?

Consciente do mal que fazem acredito que o tempo se encarregue de os retirar das nossas rotinas. Mas "o grande problema não está no que comemos de vez em quando, mas sim no que comemos a maioria das vezes", frase que me marcou mal iniciei o meu curso como Health Coach com Joshua Rosenthal, fundador e director do Institute for Integrative Nutrition, e que se tornou a regra cá de casa.



É fundamental aprendermos a gerir o dia-a-dia, não entrando em extremos – porque os extremos tocam-se, e rapidamente deitamos a perder uma caminha de vital importância. Aprender a ler o nosso corpo e tratar dele é uma missão que temos para a vida, e devemos fazê-la com consciência, serenidade e muita cautela. E se temos filhos, temos que aprender a lê-los também. Costumo dizer que um carro sem a gasolina certa não anda ou acaba por avariar, reduzindo substancialmente o seu tempo de vida. No nosso caso é precisamente a mesma coisa. Na verdade, o que precisamos realmente de saber é qual a "gasolina" certa para vivermos mais tempo e com mais qualidade.