A expressão de confusão na cara do funcionário da Starbucks intensificou-se à medida que estiquei o braço, segurando um copo reutilizável. "Podia pôr a bebida no meu copo?", perguntei. "Sim", respondeu sem muitas certezas. A reação foi de quem não tinha recebido muitas vezes este pedido. Afinal o desconto de 40 cêntimos para quem trouxesse o seu próprio copo tinha sido anunciado há poucos dias. E era precisamente por causa dele que eu ali estava.Olhe, vou-lhe fazer o desconto, mas temos ordens para só o fazer quando o copo é o nosso", continuou o empregado da loja do El Corte Inglés, com um olho na máquina registadora e outro na gerente. A responsável ainda hesitou, mas decidiu intervir. "Pois, tem mesmo de ser o nosso, não dá para trazer o seu de casa. Foram as ordens que nos passaram." Resultado final? Paguei a conta completa, sem desconto.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 11 de abril de 2019. Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.