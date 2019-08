Não apanhe cavalos-marinhos

É em Portugal e na ria Formosa que se encontra a maior comunidade de cavalos-marinhos. As populações das duas espécies chegam aos milhões de indivíduos. Mas a Fundação Oceano Azul revela que passadas duas décadas desapareceram 90% dos cavalos-marinhos. É urgente alertar a população de que não deve tocar nem apanhar estes animais.





Por essa razão, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o Parque Natural da ria Formosa e a Fundação Oceano Azul criaram a campanha de sensibilização: "A cavalgar para a extinção". Pretendem alertar para os problemas que esta espécie enfrenta. Em comunicado, Emanuel Gonçalves, administrador da Fundação Oceano Azul, revela que em 2018, pediram ao investigador da Universidade do Algarve, Miguel Correia, que realizasse um censo da população porque existiam indícios de que as populações da ria estariam a ser destruídas e as últimas contagens eram de 2012. "Em seis anos, desapareceram 600 mil cavalos-marinhos. Se os fatores de pressão identificados não forem eliminados num curtíssimo espaço de tempo, os cavalos-marinhos correm o risco de não terem um número mínimo que permita a sua recuperação, extinguindo-se na ria Formosa", lê-se no comunicado.

Já o diretor regional, Joaquim Castelão Rodrigues, defende que: "As duas espécies existentes em Portugal são particularmente vulneráveis a fatores de pressão (pesca ilegal, poluição sonora, alteração/destruição do seu habitat preferencial, nomeadamente áreas de pradarias de ervas marinhas), que os afetam direta ou indiretamente por serem peixes sedentários e frágeis. Assim, a Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve reconhece como fundamental a execução de um plano de ação desenvolvido em parceria com entidades regionais e nacionais, visando a preservação destas espécies,"

A campanha aponta três soluções concretas: não apanhar nem tocar nos cavalos-marinhos, fundear os barcos de recreio com precaução evitando zonas de ervas marinhas e evitar fazer ruído com as embarcações fora dos canais de navegação.





Em resposta à, Emanuel Gonçalves explica a importância de falar desta espécie. "O impacto do desaparecimento dos cavalos-marinhos é direto e indireto. De forma direta, o desaparecimento de uma espécie tem implicações para as espécies que com ela se relacionam diretamente (presas ou predadores, parasitas ou simbiontes). De forma indireta, o desaparecimento dos cavalos-marinhos indicia que muitas outras espécies desaparecem do sistema. Por exemplo, neste caso, os pepinos-do-mar que são também alvo do mesmo tipo de pressões, o seu desaparecimento tem sérias implicações no ecossistema uma vez que são espécies que atuam a nível da reciclagem de nutrientes."Segundo defende a Fundação Oceano Azul uma das soluções para salvar esta espécie seria criar santuários onde os cavalos-marinhos estejam a salvo e possam mais rapidamente aumentar os efetivos populacionais. Outra opção seria "colocar substratos artificiais que impeçam o arrasto na ria e implementar estruturas artificiais que aumentem o habitat natural dos cavalos-marinhos."Emanuel Gonçalves sublinha que é importante sensibilizar os pescadores, as empresas marítimo-turística e restantes utilizadores da ria que os cavalos-marinhos estão a aproximar-se da extinção. Além disso, é importante "aumentar os efetivos de vigilância nomeadamente do ICNF e da polícia marítima, dotando-os dos meios necessários para aumentar a eficiência das ações de monitorização e vigilância, implementar um mecanismo de monitorização contínuo e eficiente para avaliar a eficácia das medidas a implementar."Uma medida mais simples e rápida é apelar a todos - como fizeram hoje no Cais das Portas do Mar, em Faro - para que não levem os animais como lembrança, nem lhes toquem só para ganhar mais um like nas redes sociais.