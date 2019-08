Ana vai pedalar mil quilómetros de Dublin ao Porto para ajudar a Greenpeace

A grande viagem de Ana Santos, enfermeira portuguesa que trabalha em Dublin, arranca hoje. Prepara-se para pedalar mil quilómetros de Dublin até Hendaye, até ao Porto, onde nasceu - em França, apanhará o comboio. Ao mesmo tempo que partilha a jornada com Freddie - o nome que deu à bicicleta - nas redes sociais, quer angariar dinheiro para a Greenpeace UK.Por cada quilómetro, pede um euro através de um site de angariação de fundos - e já conseguiu €591. Quer viver uma viagem amiga do ambiente ao mesmo tempo que conhece iniciativas "que promovam o uso responsável de recursos e/ou contribuam para a proteção de habitats, espécies e outros elementos naturais". A chegada está prevista para os dias 22 e 24 de agosto. Leia a entrevista.Da procura de desafio e aventura e da consciência do impacto ambiental que o transporte aéreo tem. Como até agora sempre dependo do avião para viajar entre Dublin e casa [Ana é do Porto], desta vez considerei tornar a minha viagem mais ecológica.Inicialmente pensei em fazer esta viagem sem a dimensão da angariação de fundos. A ideia surgiu em abril, mas na altura ao falar com amigos e ao cruzar-me com iniciativas deste género a luz acendeu-se: porque não angariar fundos para uma organização ambiental, e ao mesmo tempo sensibilizar amigos e interessados para a problemática das alterações climáticas e para o nosso papel na mitigação do efeito das mesmas?Conseguir restringir a três semanas. Tive que fazer dois planos inicialmente e ter um terceiro, caso não corra como planeado... É difícil não querer fazer mais de mil quilómetros, pois a França tem tanto para oferecer. Mas para poder apreciar a jornada o melhor possível e cumprir os meus objetivos tenho de descer da bicicleta... Em relação a alojamento, para já encontrei imensos parques de campismo, habitações locais e mesmo hostels e pousadas da juventude.Vou tentar manter a minha viagem o mais "limpa" possível: vou emitir o mínimo possível de gases efeito estufa, evitar produtos descartáveis e de uso único, priorizar alojamentos que seguem as premissas de sustentabilidade e ecologia, vou tentar encontrar iniciativas individuais e coletivas que promovam o uso responsável de recursos e/ou contribuam para a proteção de habitats, espécies e outros elementos naturais. A França, em relação a outros países europeus, tem liderado na questão da adaptação e mitigação das alterações climáticas. Irei partilhar estas curiosidades ao longo da viagem.As alterações climáticas são já uma realidade: as temperaturas estão a aumentar, os padrões de pluviosidade estão a mudar, os glaciares e a neve estão a derreter e o nível médio do mar a aumentar. E a maior parte do aquecimento deve-se ao constatado aumento de gases com efeito de estufa na atmosfera em resultado das emissões provocadas pelas atividades humanas. Os agentes são empresas, são administrações centrais e locais... Somos nós em proporções diferentes.Tento fazer o meu melhor, na certeza de que não há perfeição. Giro o meu consumo sem comprometer a minha sustentabilidade e a do planeta: compro ao máximo o que é local, de época, biológico (não dou prioridade ao biológico se tiver de viajar do hemisfério sul...); tento reciclar ao máximo, converter produtos noutras formas consumíveis; minimalismo no que toca a produtos não essenciais - tenho cosméticos feitos por mim e uso muito poucos até... Mesmo higiene sigo a regra do mais natural possível. Faço a separação de lixos, como menos carne e peixe (mas prefiro peixe de fontes sustentáveis se necessitar de uma proteína animal), mais vegetais e frutas, sementes, etc. Uso a bicicleta e ando a pé para quase todo o lado. Só uso o carro quando estritamente necessário. Uso transportes públicos preferindo-os em relação ao carro (claro que quando vivia em Portugal, na minha zona, os transportes eram escassos e dependi muito deste veículo...). Adoro jardinagem, e faço questão de aprender mais sobre solo, espécies e ecossistemas. Não uso energia desnecessária - evito equipamentos domésticos que sorvam energia. E tento apoiar iniciativas, direta ou indiretamente, que promovam a conservação ambiental.Sim, ecocup para bebidas quentes, cantil para água, produtos de higiene mais ecológicos, sacos de pão para compras e guias online com dicas para manter a pegada o mais verde possível.Sem dúvida que têm. Nunca tratei de um caso diretamente afetado mas existem estudos a apontar a correlação com o desenvolvimento de doenças obstrutivas pulmonares. E se perguntarmos a organizações como os Médicos Sem Fronteiras têm imensos exemplos, nos países em desenvolvimento e áreas mais afetadas pelas intempéries. É uma questão de saúde pública e proteção da condição humana.Sem dúvida. Desde que comecei o projeto Semente em 2013 vejo muito mais procura de informação nessa direcção. Começam a perceber que a própria saúde não pode ser dissociada da do meio ambiente.