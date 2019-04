Um morto em tiroteio no funeral do rapper Nipseu Hussle

As quatro pessoas foram baleadas aquando de um tiroteio que ocorreu no funeral do rapper, em Los Angeles, nos EUA.





O rapper norte-americano Nipsey Hussle, nomeado para os prémios Grammy 2019, foi morto a tiro no passado dia 31 de março, segundo a NBC News e a TMZ, que citam fontes policiais.



De acordo com o The Sun, as vítimas são três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 30 e os 35 anos.