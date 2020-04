José Prieto Cerrudo e Guadalupe Matas Hernández conheceram-se há 70 anos numa feira perto de Salamanca. Para a impressionar, ele subiu à mula dela e acabou a partir uma costela quando o animal se baixou de surpresa. Agora, José e Guadalupe impressionaram o mundo e a sua história é relatada pelo jornal espanhol El País. Estão recuperados da Covid-19, depois de terem estado internados no mesmo quarto de hospital em Madrid.Guadalupe tem 88 anos e José cumpre 89 este mês. Em março, celebraram 65 anos de casados e na altura, José já sentia sintomas da infeção pelo novo coronavírus, como febre. Ele foi o primeiro a ser admitido no hospital, mas Guadalupe não tardou a sentir sintomas.Quando ela deu entrada no mesmo hospital de Madrid, José pediu para estar no mesmo quarto que a mulher. Apesar de os médicos o evitarem, para que um membro do casal não passe pela situação de ver o outro piorar, acederam ao pedido.Já recuperados, José e Guadalupe encontram-se em isolamento na sua casa, em Guadalajara. Um casamento de 65 anos deu-lhes sete filhas - José foi sempre tentando ter um rapaz - e agora, superaram a Covid-19.