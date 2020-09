Jovem obrigada a tapar decote para entrar em museu de Paris

Jeanne, uma estudante de Literatura, foi proibida de entrar no Museu de Orsay, em Paris, por estar a usar um vestido decotado. A denúncia da jovem, através do Twitter, tornou-se viral e o museu já emitiu um comunicado onde lamentou o sucedido.





Lettre ouverte @MuseeOrsay



Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — Tô (@jeavnne) September 9, 2020





À entrada do museu, confrontada por vários funcionários, ter-lhe-à sido dito que não poderia entrar no edifício sem vestir um casaco. A jovem assegura que um segurança lhe disse que tinha que respeitar as regras enquanto que à sua amiga, que trazia vestido um top com o umbigo à mostra, não foi feita qualquer advertência. É sugerido a Jeanne que vista um casaco, que poderá tirar depois no interior do museu.

"Dá-me a impressão que estão todos a olhar para o meu peito, não sou mais do que o meu peito, sou apenas uma mulher sexualizada, mas quero entrar no museu ", escreveu no Twitter. Jeanne acabou por vestir o casaco e entrar no museu,.

"Não sou o meu peito, não sou um corpo", conclui a jovem.