Em 2017 registou-se em Portugal a mais alta taxa de mortalidade por suicídio entre os jovens. Segundo o Jornal de Notícias, no ano passado 46 jovens - com idades compreendidas entre os cinco e os 24 anos - atentaram contra a sua própria vida. Foram mais 15 do que no ano anterior, o que se traduz num aumento de 48%.Foram 4,1 óbitos por lesões autoprovocadas intencionalmente por cada 100 mil habitantes, a mesma taxa registada em 2009. Com a soma da taxa de 0,1 na faixa etária dos cinco aos 14 anos, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), esta será a mais alta taxa entre 2017 e 2007.Destes 46 jovens, 75% eram rapazes - a probabilidade de suicídio por parte do homem é três vezes superior à da mulher. De acordo com o jornal, 11 destes suicídios ocorreram na Área Metropolitana de Lisboa.Os "comentários à incidência de suicídio têm de ter em conta que os números absolutos são sempre pequenos", defendeu o presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia Fausto Amaro. As causas "são múltiplas, numa idade em que há mais probabilidade de incerteza, insegurança", afirmou.Relativamente à leitura dos números, os especialistas pedem cautela mas alertam para a urgência de uma maior resposta na área da saúde mental infantil e juvenil. Esta quinta-feira, 10 de outubro, assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental.Se precisa de apoio urgente contacte o INEM (112) ou dirija-se ao Serviço de Urgência.Outras linhas de apoio (não urgente) que pode contactar:SOS Voz Amiga - 16h - 24h;213 544 545912 802 669963 524 660.