Novo Banco, o Haitong Bank e a Gnb - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento de serem responsáveis pela prática de " factos que configuram o crime de burla qualificada" e são responsáveis por "um enriquecimento ilegítimo através de um esquema fraudulento de financiamento [do Grupo Espírito Santo]" e reclamava uma indemnização.



Com esta sentença, o antigo líder do BES e do GES já foi absolvido duas vezes neste processo: Salgado fora absolvido a 26 de junho de 2018, mas Teresa Guilherme recorreu dessa decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa, onde ganhou. Com o regresso da ação ao tribunal de primeira instância, o banqueiro foi agora de novo absolvido.



Teresa Guilherme e duas empresas por si geridas investiram, em 2013 e 2014, um total de 2,35 milhões de euros em obrigações da Espírito Santo International (ESI), empresa cuja dívida oculta esteve na origem do colapso do GES, em 2014.



Teresa Guilherme reclamou o pagamento de juros de mais de 116 mil euros, pelo investimento em obrigações da ESI. Entre capital e juros, o prejuízo supera os 2,46 milhões de euros.

Salgado não foi considerado culpado dos 2,35 milhões de euros que Teresa Guilherme perdeu com a queda do Banco Espírito Santo (BES). O juiz argumenta que não existem factos concretos que demonstrem a perda daquele valor que a apresentadora tinha em papel comercial do BES.No dia 12 de setembo, o juiz proferiu a sentença e absolveu Ricardo Salgado, noticia esta quarta-feira o Correio da Manhã "Vou desistir. Não vale a pena", disse a apresentadora ao jornal Público. "A sensação que tive foi de medo. Onde é que nós portugueses estamos metidos. Como é que de um dia para o outro é absolvido?", questionou-se a apresentadora que confessou nunca ter achado que iria ganhar. "Mas pelo menos podiam ter disfarçado e fazer um julgamento", acrescentou.Teresa Guilherme acusava Ricardo Salgado, o BES, o