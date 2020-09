Em 2015, João Rôlo foi convidado para mostrar as suas criações na Fashion Week de Monte Carlo e entrou no mercado internacional do luxo. Muitas estrelas internacionais passaram a usar os seus vestidos, cheios de plumas, bordados, lantejoulas, pérolas e cristais, nas maiores red carpets do mundo – o Daily Mail chama-lhe "o costureiro mais desejado pelas celebridades". Com 56 anos e 35 de carreira, o estilista – que perdeu o pai no dia do funeral da mãe – diz que não é megalómano, nem movido pelo dinheiro ou pelo ego: "Tudo o que faço tem de ser por amor".

Foi o primeiro e o único estilista português a entrar para a Federação de Alta Costura da Ásia, de que fazem parte Kenzo e Jean Paul Gaultier. Como conseguiu?Há cinco anos, fui convidado pelo Kenzo para entrar na Federação da Alta Costura da Ásia, de que ele é presidente honorário, e a seguir convidaram-me para estar na Fashion Week de Monte Carlo, onde tive bastante sucesso. E quando falo em sucesso, as pessoas não têm noção. Como os desfiles foram no Museu Oceanográfico, fiz 20 peças inspiradas no mar, em branco e coral, com bordados dourados, lantejoulas, corais verdadeiros, pérolas de água doce e cristais Swarovki.



Foi aí a sua internacionalização?

Sim, entrei na bolha do Mónaco, o que é muito difícil, com uma coleção que era sofisticada, mas light. Quando o meu desfile acabou, as influencers invadiram os bastidores para verem os meus vestidos e saberem quem eu era. A partir daí, comecei a ter imensos contactos. Foi a minha entrada no verdadeiro mundo do luxo. O que me fascina é fazer espetáculo com a roupa.



Qual é a vantagem de vestir a Teresa Guilherme no Big Brother?

Faço-o por amizade. Dá-me visibilidade, mas à segunda-feira tenho senhoras a ligar para o atelier a perguntar quanto custa o vestido da Teresa e eu digo que custa 3 mil e tal euros e elas dizem ‘aahhhh, eu só queria gastar 600...’. Em Portugal, não consigo vender um vestido por menos de €2 250.

Em junho, abriu a sua primeira loja no estrangeiro, na marina de Puerto Banús. Quem são lá as suas clientes?

São sobretudo árabes, a loja está ao lado de marcas como a Hermès ou a Dior. Em agosto do ano passado, só via as minhas clientes árabes a pôr coisas de Puerto Banús, e pensei, ‘o que é que esta gente que é multimilionária vai fazer para Marbella?’. Decidi lá ir e quando cheguei a Puerto Banús as pessoas na rua queriam tirar fotografias comigo.