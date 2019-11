O livro "Comer como uma Rainha – O receituário real do século XVI ao século XX", de Guida Cândido, investigadora da Universidade de Coimbra (UC), foi distinguido com o prémio de Literatura Gastronómica 2019, atribuído pela Academia Internacional de Gastronomia. Recorde o artigo daacerca da obra.Na Idade Média e na época moderna as refeições acompanhavam o ritmo do Sol. A primeira, tomada muito cedo, era designada "almoço". Horas depois seguia-se o "jantar". A meio da tarde, comia-se a "merenda", e a última refeição, chamada "ceia", ocorria ao cair da noite, dependendo da estação do ano.Através de Comer como uma Rainha – O receituário real do século XVI ao século XX, da autoria de Guida Cândido (uma edição D. Quixote, que chega às livrarias a 15), recuamos alguns séculos e, apoiados nos receituários da época, entramos nas cozinhas das Rainhas de Portugal e olhamos para as mesas, as baixelas e para os alimentos que encerram um cerimonial ímpar.Antes da época de Catarina de Áustria [mulher de D. João III], no século XVI, desconhece-se qualquer receita portuguesa. É da autoria da infanta D. Maria [neta de D. Manuel I] o primeiro livro de cozinha, de que constam receitas habituais na mesa real da época, nomeadamente na de D. Catarina. Comem o que a maioria não pode, com base na carne – em nada diferente do padrão nas suas congéneres europeias – mas também em 15 espécies de peixe. O consumo de fruta e vinho, não só à mesa mas também nos cozinhados, é também relevante.Há registos que revelam algumas técnicas usadas na Casa da Rainha, por exemplo a confecção de pastéis. Na cozinha de D. Catarina, são sobretudo recheados de vitela, mas há outras bastante mais extravagantes. No palácio de D. Teodósio II, duque de Bragança, por exemplo, o cardeal Alexandrino foi recebido com uma mesa repleta de pasteis de onde saíam perdizes vivas e outros pássaros. Em 1570, na mesa de D. Catarina existiam peças luxuosas, em cristal, procedentes da Índia. A Rainha-avó [de D. Sebastião] tinha ao seu serviço 15 cozinheiros.A passagem dos Filipes [de Espanha] pela corte portuguesa impôs a moda da "neve", isto é, todas as bebidas, licores e composições com frutos eram postos a gelar para servir "em neve". É comum encontrar na mesa real e em ambientes privilegiados águas geladas de frutos, laranjadas e limonadas, os sorvetes e ainda o rosólio – um licor preparado com aguardente aromatizada com cravo, pimenta, anis e coentros, a que é adicionada, depois de coado, uma calda de açúcar. Algumas versões incluem amêndoas.No Outono de 1708, à chegada de D. Maria Ana de Áustria a Lisboa, D. João V encarregou o seu vedor, o conde de Redondo, de tratar do banquete real. No Paço da Ribeira, na Casa da Galé, foi montada uma mesa rectangular, solene e excessiva. Foi a toque de trombetas que se iniciou o serviço de quatro cobertas: cada uma com 21 pratos, o que totalizava 84 comidas diferentes. A herança francesa afirmava-se com a passagem pela corte de cozinheiros franceses, como o famoso Vincent La Chapelle, que introduziu inovações, entre as quais o chocolate, sobretudo servido como bebida, assim como o café e o chá, muito na moda em Paris.Em todas as refeições são servidos doces, sendo o século XVIII considerado o período de ouro da doçaria portuguesa, com os alfinetes de Santa Clara, o pudim da madre Paula ou os tabefes de Odivelas como exemplos.Na aclamação de D. Maria I como Rainha, a 13 de Maio de 1977, foi servido à corte um jantar de gala – oportunidade para usar a baixela Germain, que parece ter sido estreada na ocasião, e outras peças em prata e em prata dourada, bem como o conjunto de porcelana de Saxe.Embora se desconheça a ementa desse jantar, as despesas da ucharia [a despensa da Casa Real] apontam para um grande consumo de carne, concretamente quatro vitelas, cerca de 340 kg de vaca, 62 kg de lombo, 40 kg de carneiro, 60 galinhas de assar, mais de uma centena de frangas, 60 pombos, 18 perdizes, 10 leitoas e 15 perus, entre outros. Limões são mais de um milhar, servidos em saladas e sem casca.O reinado de D. Maria I e do consorte D. Pedro III é profícuo em mesas de grande aparato e marcado por algum exotismo. O aristocrata e romancista inglês William Beckford, na sua permanência em Portugal, reflecte sobre os hábitos alimentares dos portugueses, que considera terem "estômagos de avestruz para conseguirem digerir a grande quantidade de viandas com que se empanturram". Conta que "os seus vegetaes, o seu arroz, as suas aves, são todos estufados, cozidos na substância do presunto, e tão fortemente temperados com pimenta e cravo que uma colher de ervilhas ou uma quarta parte de uma cebola são suficientes para nos deixar a bocca a arder". Conclui que com uma tal dieta "e o continuo gulosar de doces não me surpreende que se queixem tantas vezes de dores de cabeça e ataques nervosos". Neste reinado, é impresso o terceiro livro de culinária em Portugal, de autor anónimo, que enaltece as virtudes medicinais do açúcar.Já casada, por procuração, com o Rei D. Luís, D. Maria Pia de Sabóia, filha do Rei de Itália, Vítor Emanuel II, chega a Lisboa em Outubro de 1862, sendo servido um jantar no Palácio da Ajuda para comemorar o matrimónio.As diversas viagens que os Reis fazem ao estrangeiro alimentam a apetência pelas novas tendências à mesa, como o "serviço à russa" e o uso de menus, habitualmente escritos em francês. Nas ceias da família real serve-se galantine de perdiz, foie gras, charlote de chocolate, mil -folhas, brioches e gelados. Um dessert muito habitual é o incontornável arroz-doce, incluído no primeiro livro de cozinha impresso em Portugal.D. Maria vive no Palácio da Ajuda, onde decorrem as grandes recepções, como os jantares e bailes dos festejos de casamento do seu filho D. Carlos com D. Amélia, princesa de Orleães, em Maio de 1886. Com fama de ostensiva, esplendorosa e imoderada, a Rainha organiza almoços, jantares e piqueniques nos palácios do Estoril, Sintra e Ajuda. O criado de mesa Vital Fontes refere nas suas memórias os piqueniques no Estoril em que se armava "uma barraca de lona, mas era um castigo para nós, a enterrarmo-nos na areia, e sempre com medo que lá ficasse perdida alguma colher de prata".