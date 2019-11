17,2% das pessoas em Portugal estão em risco de pobreza, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). A percentagem corresponde aos habitantes com rendimentos inferiores a €501 por mês – mais €34 do que no ano anterior – e inferiores a €6.014 anuais. O inquérito às Condições de Vida e Rendimento do INE foi realizado em 2019 sobre rendimentos do ano anterior.

O INE inquiriu 15.454 famílias (33.081 pessoas). Entre estas, 33% revelaram viver em agregados familiares que não são capazes de "assegurar o pagamento imediato, sem usar um empréstimo, de uma despesa inesperada de €470" – o valor mensal da linha de pobreza. Em 2018, a proporção era de 34,7% para uma despesa inesperada de €450.

40% assumiram viver em agregados familiares sem capacidade para pagar uma semana de férias por ano fora de casa. 18,9% não tem dinheiro para manter a casa adequadamente aquecida e 5,8% não consegue pagar atempadamente rendas, encargos ou despesas correntes, adianta o INE.

Estes quatro itens integram o indicador de privação material, que estabelece as necessidades económicas e de bens duráveis das famílias. O indicador engloba nove itens – e caso uma família tenha falta de pelo menos quatro, encontra-se em situação de privação material severa. 5,6% dos inquiridos concentram-se neste último grupo.

5,3% das famílias não tem capacidade para ter automóvel, 2,3% não consegue ter uma refeição de carne, peixe ou equivalente vegetariano de dois em dois dias pelo menos e 0,8% não tem disponibilidade de máquina de lavar roupa.

47,5% das famílias tem disponibilidade de todos os itens, o que revela uma redução em dos inquiridos que referiram dificuldades económicas. Se em 2018 a taxa de privação material (em que as pessoas não têm acesso a três itens) era de 16,6%, agora situa-se nos 15,1%.

O inquérito revelou ainda que apesar de o risco de pobreza ter diminuído para os reformados (em 0,5%), aumentou para os empregados e desempregados. O risco de pobreza para a população empregada aumentou 1,1% para 10,8% entre 2018 e 2019. No caso dos desempregados, aumentou de 45,7% em 2017 para 47,5%.

A taxa de risco de pobreza ou exclusão social manteve-se nos 21,6% em 2019. São 2,2 milhões de pessoas que se encontram em risco de pobreza ou exclusão social. Nas regiões autónomas dos Açores e Madeira, o risco aumenta respetivamente para 36,7% e 32,2% da população.