O conselho do pai que passou demasiado tempo no trabalho e perdeu o filho

O empresário J.R. Storment soube da morte do filho de oito anos durante uma reunião no trabalho com 12 pessoas, momentos depois de confessar que não tinha tirado mais que uma semana de férias nos últimos oito anos. Nessa manhã, tinha saído de casa às cinco da manhã, sem se despedir de Wiley e Oliver, os seus filhos. Agora, este pai é o autor de uma carta publicada na rede social LinkedIn em que deixa vários conselhos a outros pais.

Durante a reunião, o empresário recebeu uma chamada da mulher. "A minha mulher e eu temos um acordo que quando um de nós liga, o outro responde. Assim quando o telefone tocou eu levantei-me e fui até à porta da sala de reuniões imediatamente", recorda na carta. Jessica, que é médica, só lhe disse: "J.R., o Wiley está morto. Lamento muito, mas tenho de chamar o 112".

J.R. foi logo para casa, mas teve que esperar duas horas e meia antes de poder ver o filho de oito anos, enquanto os serviços de emergência e a polícia investigavam o local. "Deitei-me ao seu lado na cama, que ele adorava, segurei a sua mão e repeti constantemente: ‘ O que aconteceu, amigo? O que aconteceu?’", relata.

Uma página do diário de Wiley

Este pai escreveu sobre como a perda do filho o fez reavaliar as suas prioridades na vida. "Abraça os teus filhos. Não trabalhes até muito tarde. Muitas das coisas com que provavelmente estás a gastar tempo vão fazer com que te arrependas quando não tiveres mais tempo", escreveu. "Acho que todos temos reuniões nas agendas com muitas pessoas do trabalho. Tens coisas agendadas regularmente com os teus filhos? Se há alguma lição a tirar disto, é para lembrar os outros (e a mim mesmo) de não perder as coisas que importam".

Depois de perder o filho, J.R. diz-se arrependido por não ter passado mais tempo com a família. "Nas últimas três semanas, cheguei a um fluxo interminável de coisas de que me arrependo. Elas tendem a dividir-se em duas categorias. Coisas que gostaria de ter feito de maneira diferente e coisas com as quais fico triste por não o poder ver fazer", escreveu o pai.

De acordo com a carta, já aos cinco anos Wiley Storment sabia que queria abrir uma empresa e casar. Aos seis anos, até tinha namorada, com quem queria fazer isso tudo. "Ver o nome dele escrito na certidão de óbito custou muito. No entanto, dois campos do formulário esmagaram-me. O primeiro dizia ‘Ocupação: nunca trabalhou’. E o seguinte: ‘Estado civil: nunca se casou’. Ele queria tanto fazer essas duas coisas. Sinto-me feliz e culpado por ter tido sucesso em cada um desses dois campos", admite J.R.

Wiley tinha sido diagnosticado com uma forma leve de epilepsia, que costuma desaparecer durante a adolescência. O menino terá morrido durante o sono devido a Morte Repentina Inexplicável por Epilesia, ou SUDEP, segundo a sigla inglesa. "É visto como imprevisível, inevitável e irreversível quando é iniciado. Pode estar ligado a uma convulsão, mas muitas vezes o cérebro simplesmente desliga. Estatisticamente, era altamente improvável que atingisse o nosso filho. Uma em 4,5 mil crianças com epilepsia é afectada. Às vezes acabamos a ser nós a estatística", explicou o pai.

Jessica Brandes, a mãe de Wiley, também partilhou a experiência no LinkedIn. "Encontrei-o de manhã, depois de ter suspeitado que dormia durante demasiado tempo. Ele estava sob um cobertor e os seus pés pareciam manchados", relata. "Esse foi o momento. O momento em que eu soube o que estava por vir. Os meus olhos seguiram as pernas dele enquanto puxava o cobertor para trás e traçava a cor púrpura e profunda da lividez. Essa mudança extrema de cor indicou-me que o meu filho estava morto há pelo menos 8 horas. Tentei sentir-lhe o pulso e de alguma forma fiquei surpreendida com a pele fria em que toquei. Não havia emergência, nenhuma oportunidade de intervenção onde eu pudesse ter mudado o resultado", reconhece.

Com a morte de Wiley, a mãe percebeu que o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal da maioria das pessoas não é o mais correto e aconselha: "Se és pai e tens alguma capacidade de passar mais tempo com os teus filhos, faz isso. Quando termina, há apenas fotos e restos de coisas e já não há mais tempo disponível. É inestimável e não deve ser desperdiçado. Tira dias de férias e licenças sabáticas e está com eles. Não te vais arrepender dos e-mails que te esqueceste de enviar."