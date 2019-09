Uma cadela de raça São Bernardo, comprada há cerca de oito anos, foi encontrada acorrentada a uma árvore numa casa onde não mora ninguém. O resgate foi feito pela Associação 'Ajuda a Alimentar Cães', na Madeira."Oito anos presa. Oito anos sem saber o que é liberdade. Foi comprada há oito anos. Chama-se Kitty e é uma São Bernardo. Está muito doente. Tentou ladrar mas não consegue porque começa a tossir", pode ler-se na publicação da Associação na página do Instagram."A tristeza no olhar desta menina é devastador, parece que implora por ajuda", lê-se no post, no qual a Associação refere que conseguiu resgatar o animal com a ajuda da PSP.Segundo a publicação, a cadela foi transportada para o Hospital Veterinário da Madeira. "É tudo muito caro. As análises e os tratamentos serão impossíveis de suportar sem o vosso apoio. Custa-nos tocar no corpo da Kitty, o pelo disfarça os ossinhos. Está muito magra e com poucas forças. E custa-nos saber que sozinhas não a vamos conseguir salvar", sublinhou a Associação, que pede donativos para ajudar o animal e explicou que não vão ser permitidos mais maus-tratos com a São Bernardo."Não vamos permitir que mais ninguém acorrente ou maltrate a Kitty. Nunca mais. Mas precisamos que vocês não permitam que a Kitty fique sem tratamento", confessa.