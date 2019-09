A pesquisa sobre a escravatura começou logo após a publicação de 1889, o último livro da trilogia anterior. O jornalista e escritor Laurentino Gomes, nascido em Maringá, no estado do Paraná, há 63 anos, diz que "mergulhou numa bibliografia muito extensa", leu cerca de 200 livros sobre o tema e pôs o "pé na estrada" para a reportagem: "Foi uma experiência muito difícil estudar a escravidão porque é uma tragédia humanitária muito grande". O primeiro livro da nova trilogia Escravidão foi lançado há dias, no Rio de Janeiro.

Escravidão começa com o primeiro leilão de cativos africanos, registado em Portugal, em 1444. Porque escolheu este episódio?

Escolhi-o por ser simbólico, por ligar Portugal e o Brasil na história da escravidão. A expansão portuguesa foi motivada e financiada pelo tráfico de escravos. A magnífica cena desse leilão ocorre na manhã de 8 de agosto de 1444, na pequena vila algarvia de Lagos, quando os habitantes acordaram com a notícia de que durante a madrugada tinham chegado da costa africana, onde hoje é a Mauritânia e o Senegal, meia dúzia de caravelas com 235 cativos negros e brancos, porque também havia berberes. Foram leiloados à frente do infante D. Henrique, que foi o patrono do tráfico de escravos no Atlântico.

Quem é que comprava esses escravos?

Alguns foram doados à igreja e os restantes arrematados por pessoas da região. Era um negócio tão bem sucedido que durou quatro séculos.

De um grupo de 100 cativos, apenas 40 sobreviviam. Em que condições viajavam?

Foi uma experiência muito difícil estudar a escravidão porque é uma tragédia humanitária muito grande. Durante 350 anos morreram mais de 5 milhões de africanos. Só na travessia do Atlântico foram 1,8 milhões. Se dividirmos pelos dias, dá 14 cadáveres lançados ao mar diariamente. Ao ponto de haver relatos da época de que a quantidade de mortos era tão grande que alterou o comportamento dos cardumes de tubarões, que passaram a seguir os navios negreiros.



Leia a entrevista na integra na edição n.º 803