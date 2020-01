O Joker de Todd Philips foi um dos filmes mais comentados e aplaudidos de 2019. Mas o final original era algo diferente do que aquele que chegou às salas de cinema. No último episódio do podcast Fatman Beyond , o apresentador do mesmo, Kevin Smith, revelou qual foi o primeiro final concebido para o filme que conta parte da história de Arthur Fleck. A fonte do anfitrião é "uma pessoa do meio e fiável", revela o mesmo.Depois do filme que sempre foi descrito como a história de origem do arqui-inimigo de Batman, muitos dos fãs do filme começaram a duvidar que Arthur fosse de facto o "Joker" da banda-desenhada da DC Comics e teorizaram que toda a ação não passasse de uma ilusão mental de um doente psiquiátrico. Mas o novo final mostra que aquele palhaço estava mesmo ligado ao super-herói milionário e que se veste de morcego, embora de uma forma surpreendente.Na cena final do filme que estreou, Arthur está internado num hosptial psiquiátrico e a ser submetido a uma análise e o espetador fica a pensar se tudo aquilo a que assistiu não fora apenas um delírio. Mas no argumento original, segundo Smith, Arthur rir-se ia para a psiquiatra que o acompanha, tal como acontece na versão atual, e o filme voltaria atrás até ao momento em que Thomas e Martha Wayne são assassinados à saída de um espetáculo, no entanto, é Joker quem os mata.O jovem filho do casal, Bruce Wayne, fica a chorar junto do cadáver dos pais. Arthur volta atrás, encolhe os ombros e mata a criança.Realizado por Todd Phillips a partir de um guião que o próprio escreveu com Scott Silver e que foi recentemente disponibilizado online , Joker conta com interpretações de Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham.Joker foi o vencedor do Leão de Ouro da 76.ª edição do festival de cinema de Veneza. Todd Phillips dedicou o Leão de Ouro a toda a equipa do filme, e agradeceu em especial ao ator norte-americano Joaquin Phoenix, que interpreta a figura de Joker. O filme foi produzido pela Warner Bros e a DC Films."Joaquin Phoenix é o ator mais corajoso e destemido que eu já conheci", elogiou Todd Phillips, ladeado, em palco, pelo ator, que já foi nomeado três vezes para um Oscar.