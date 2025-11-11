Sábado – Pense por si

Vida

A avó veio cozinhar

Luísa Oliveira 11 de novembro de 2025 às 23:00

Em vez de estarem em casa, sozinhas, em frente à TV, estas senhoras andam de volta dos tachos. Além de se distraírem, juntam uns euros às suas reformas.

Cheira a comida de tacho na cozinha do último piso do Impact Hub Lisboa, que dá para uma varanda com vistas sobre a cidade e ar livre nas doses certas para que os cerca de 300 utilizadores deste espaço, na Penha de França, possam conviver além-trabalho.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Estilo de vida Empresas Cozinhar Estilo de vida e lazer Impact Hub Lisboa Rosa Reis Portugal Facebook Penha de França São João Evangelista Inês Tavares
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A avó veio cozinhar