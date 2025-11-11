Sábado – Pense por si

Vida

Ser mãe numa ambulância

Susana Lúcio
11 de novembro de 2025

Uma grávida quase deu à luz no carro, outra teve uma bebé com o cordão umbilical enrolado ao pescoço. Três mulheres contam à SÁBADO porque não chegaram ao hospital a tempo do parto.

Há duas semanas que Camila Martins, grávida de 36 semanas de gestação, sentia contrações ritmadas. “Fui várias vezes às urgências dos hospitais de Vila Franca, Santarém, Beatriz Ângelo, em Loures, mas davam-me um remédio para controlar as contrações e diziam-me que só podia ficar internada com cinco dedos de dilatação”, conta. Com 37 semanas de gestação e já com três centímetros de dilatação, voltaram a enviá-la para casa.


