Egas Moniz: o político ofuscado pelo Nobel

Raquel Lito
Raquel Lito 11 de novembro de 2025 às 23:00

Esteve preso por fazer oposição a Salazar. E só não entrou na corrida à Presidência por causa da doença (gota). A biografia lançada esta semana revela a outra faceta do cientista premiado.

Há muito por contar da vida de Egas Moniz (1874-1955). O lado de político incómodo tem sido ofuscado pelo de cientista aplaudido pelo Nobel e, depois, contestado. Ao longo de cinco anos de pesquisa, o jornalista e biógrafo Paulo M. Morais descobriu a voz dissonante do médico natural de Avanca: Egas Moniz destacou-se como orador na bancada parlamentar e opositor do Estado Novo, que o tolerava pelo currículo. A SÁBADO falou com o autor e revela, em exclusivo, excertos de A Glória Efémera, que chega às livrarias na quinta-feira, dia 13.

