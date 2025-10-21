Sábado – Pense por si

Vida

Corrida às cirurgias e injeções em busca da eterna juventude

Raquel Lito , Sónia Bento 21 de outubro de 2025 às 23:00

Cada vez mais famosas assumem os tratamentos – com preços que atingem €7 mil – nas redes sociais, através de parcerias com clínicas. Os jovens começam a entrar nesta maratona de fundo, que nem sempre tem bons resultados. Cirurgiões alertam para os exageros e psicólogos para problemas de autoestima, agravados pelo espelho virtual.

Deitadas em marquesas a levarem injeções na cara, ou incisões à volta da orelha, cada vez mais famosas assumem os tratamentos para a eterna juventude. Deixam de ser tabu, passam a parceria de negócio com as clínicas de medicina estética que as tratam em troca de divulgação nas redes sociais. Cláudia Jacques é um de muitos exemplos: admite fazer procedimentos estéticos e plásticas há mais de uma década.

