Sábado – Pense por si

Vida

Não, os bebés não precisam de papas

Lucília Galha
Lucília Galha 21 de outubro de 2025 às 23:00

Por ocasião da primeira conferência de nutrição infantil em Portugal, a nutricionista Ana Rachid explica como se pode combater a obesidade infantil antes de ela existir.

Uma em cada três crianças portuguesas, entre os 6 e os 8 anos, tem excesso de peso - e destas, 13,5% são mesmo obesas. Os números têm vindo sempre a aumentar e há uma razão para isso - não se combate o problema como se devia. “Em Portugal, temos muitos projetos na área da obesidade, mas nenhum fala das dificuldades alimentares na infância, dos sinais de saciedade ou sobre as escolhas alimentares na introdução dos alimentos. É sempre sobre o depois, os pequenos-almoços, o comer mais fruta e mais sopa, mas o problema começa muito antes disso”, alerta a nutricionista Ana Rachid.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Obesidade Alimentação Bebés Lisboa Portugal Gastroenterologia
Investigação
Opinião Ver mais
Vanda Marques
Vanda Marques

Eternamente jovens

Já ninguém esconde os liftings e o botox, a procura pelo rosto perfeito nunca foi tão voraz. Conheça ainda o passado de Sócrates e os candidatos ao Benfica.

Germano Almeida
Germano Almeida

A Rússia continua a querer tudo

Trump esforçou-se por mostrar que era dele o ascendente sobre Putin. Mas o presidente russo é um exímio jogador de xadrez. Esperou, deixou correr, mas antecipou-se ao encontro de Zelensky em Washington e voltou a provar que é ele quem, no fim do dia, leva a melhor. A Rússia continuar a querer tudo na Ucrânia. Conseguirá continuar as consequências dos ataques a refinarias e petrolíferas?

Menu shortcuts

Não, os bebés não precisam de papas