NetflixTemporadas: 1Nem tudo é o que parece em Ghoul, minissérie de três episódios com dedo de Jason Blum (produtor de filmes de terror de reconhecido gabarito como Insidious, Atividade Paranormal ou Foge!) sobre um prisioneiro de guerra que chega a um centro militar numa zona remota da Índia para ser interrogado. O prisioneiro, por exemplo, não é quem parece: rapidamente vai ganhar ascendente sobre os seus interrogadores, expor-lhes os segredos e deixá-los à mercê de um monstro inspirado no folclore árabe.NetflixTemporadas: 1A família Crain só queria reabilitar uma velha mansão para a poder vender, mas foi a casa que se apoderou da família. A adaptação do livro de Shirley Jackson com o mesmo nome (1959) passa-se na infância dos irmãos Crain e no momento em que, adultos, regressam à casa. O edifício não se esqueceu deles e quere-os lá para sempre. O clássico das casas assombradas.HBOTemporadas: 1Série antológica em que cada episódio é dedicado a uma superstição ou história folclórica asiática: jovens psicopatas, fantasmas que confessam crimes, monstros mitológicos ou feiticeiros xamanísticos. Até agora com seis episódios, cada um é produzido num país diferente - Indonésia, Japão, Singapura, Tailândia, Malásia e Coreia do Sul.NetflixTemporadas: 2Na cidade de Greendale todos os dias parecem Halloween - pelo menos para Sabrina, que é metade bruxa metade adolescente. No dia do seu 16º aniversário, ela tem de escolher uma das vidas: a dos poderes sobrenaturais da sua árvore genealógica ou a da diversão e da vida normal que tem com os amigos. Dos mesmos produtores de Riverdale, Sabrina tem sido um êxito.NetflixTemporadas: 1Versão norte-americana de um sucesso da televisão mexicana, Tell Me a Story - de elenco de luxo, a juntar Paul Wesley (dos Diários de um Vampiro) e Kim Cattrall (de Sexo e a Cidade) - reinventa e mistura detalhes de três contos conhecidos - Os Três Porquinhos, Capuchinho Vermelho e A Casa de Chocolate -, transportando a ação para a Nova Iorque atual. O resultado - aclamado, estando já mais duas temporadas garantidas - é um thriller psicológico sobre amor, perda, crime e vingança.HBOTemporadas: 4As ideias para as quatro temporadas desta série de terror do Syfy, agora disponível por inteiro na HBO, não veio da cabeça de argumentistas experientes, mas da Internet: são histórias macabras, já virais antes de chegarem ao ecrã, cada uma com seis episódios. A primeira e a terceira lidam com o desaparecimento de crianças, a segunda e a quarta com casas assombradas.Netflix Temporadas: 2Os filmes Scream foram um êxito nos anos 1990, combinando, com argúcia, humor e terror. A série neles inspirada, criada em 2015 e disponível na Netflix, recupera a fórmula: os momentos de maior tensão resultam em sustos que quase sempre provocam risos nervosos, girando o enredo principal em torno da ameaça de um serial killer, escondido numa máscara fantasmagórica.NetflixTemporadas: 1Emma (Victoire Du Bois) sempre conheceu Marianne: aparece-lhe em sonhos desde criança e foi para a combater que escreveu livros de terror. Assim, Emma tornou-se uma escritora de sucesso e, quando regressa à sua terra, percebe que os sonhos que transformou em livros são, afinal, realidade. Nas redes sociais, os fãs de terror garantem que esta série faz gritar e acordar a meio da noite com pesadelos.Netflix Temporadas: 3Depois de três anos em coma, Vanessa acorda e descobre que o mundo que ela conhecia foi invadido por vampiros. Agora, ela e um grupo de sobreviventes vai ter de lutar para continuar a poder chamar-se sobrevivente. Os produtores de Fargo criaram uma espécie de Walking Dead com vampiros - e a ideia pareceu boa a muita gente porque a série resiste.NetflixTemporadas: 3O imaginário americano dos milhões de pessoas a um dos originais Netflix de maior sucesso. Stranger Things, contudo, é mais do que isso - são cinco talentosos jovens atores a fazer de um grupo de amigos que desvenda e combate o Mundo Invertido, uma espécie de submundo onde vivem monstros que cientistas mafiosos usam e controlam.