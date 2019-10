James Lawrence e Hayley Orchard conheceram-se numa aplicação de encontros online e decidiram transformar os seus iPhone 5s em anéis de noivado.

"Soube que ela era a pessoa certa para mim quando nos conhecemos. As bases da nossa relação foram construídas através de horas passadas a enviar mensagens diariamente e a ter longas conversas de telefone antes de irmos dormir", apontou o noivo, afirmando que os dois se conheceram no Tinder. "Essas bases transformaram-se na casa que partilhamos com a nossa filha de 10 meses e queremos assim celebrar os telefones que me fizeram encontrar o amor da minha vida."