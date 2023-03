A SÁBADO Viajante em Ílhavo. Veja todo o episódio

Estivemos nesta cidade do distrito de Aveiro e saímos com muitas histórias para contar.

A SÁBADO Viajante esteve em Ílhavo. Passámos pelo Museu da Vista Alegre, a mais emblemática fábrica de porcelana portuguesa, com quase 200 anos de atividade e uma coleção impressionante de mais de 30 mil peças, cada qual com seu significado, muitas delas assinadas por autores de renome que colaboraram com a marca.