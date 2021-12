Lisboa aos olhos dos birtânicos. Os melhores locais e experiências

Os leitores do jornal britânico The Guardian escolheram os melhores locais e experiências para visitar e viver em Lisboa. De bares e restaurantes escondidos até monumentos que dispensam apresentações, há de tudo um pouco.



A dica que recebeu o epíteto de "vencedora" foi da leitora Susanna, que escolheu o elevador de Santa Justa como o seu "local favorito". Explica a internauta que é "uma experiência estimulante" e que "simplesmente adora o belo ferro forjado desta torre neo-gótica com 100 anos, criada por Raul Mesnier de Ponsard, aluno de Gustave Eiffel". Aconselha a vista de 360 graus do topo, e a esplanada com bebidas frescas antes de se visitar as "impressionantes ruínas" do Convento do Carmo.



Barbara Forbes é outra das leitoras que partilha conhecimento sobre Lisboa. Neste caso, salienta o Palácio Foz, nos Restauradores, considerando-o um dos espaços "mais memoráveis" que visitou. Assistiu a um concerto de piano gratuito e maravilhou-se com o edifício do século XVIII. Quem também ficou convencido foi outro utilizador, Rod, que destacou a Confeitaria Nacional, na Praça da Figueira - "um festim para os olhos e para o estômago". Pastéis de nata e bolo-rei são elogiados, bem como o bacalhau com vegetais e vinho verde a acompanhar. E quanto a refeições, mais uma dica: Kong, "rei dos restaurantes vegetarianos", na Rua do Crucifixo, segundo Laura Paterson. Diz que é "local a não perder por vegetarianos e vegans e que até pode fazer mudar de ideias a um carnívoro".