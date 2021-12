Reveja o episódio da SÁBADO Viajante dedicado à Expo Dubai

Reveja o episódio desta semana da SÁBADO Viajante inteiramente dedicado à Expo Dubai 2020. A viagem começa no pavilhão Terra, com o alerta para o que os humanos andam a fazer aos solos e ao fundo do mar.





Nesta visita à Expo 2020 teremos ainda tempo para descobrir o pavilhão de Portugal, provar os petiscos da equipa de Chakall e dar um pulo à área da Mobilidade, onde vamos entender a evolução do cavalo árabe à corrida espacial.Terminamos em festa com concertos e as impressionantes projeções de vídeo na Praça Al Wasl, o coração deste grande evento.Veja ou reveja este e outros episódios a qualquer momento em sabado.pt/viajante.